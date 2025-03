Dynatrace fait progresser l’AIOps avec des opérations préventives

Dynatrace (NYSE : DT), leader de l’observabilité alimentée par l’IA, développe significativement son puissant moteur d’IA, Davis® AI, permettant aux entreprises de passer d’une AIOps réactive à de véritables opérations préventives. Ces capacités améliorées permettent aux organisations de prédire de potentiels incidents avant qu’ils ne se produisent grâce à une automatisation pilotée par IA, tout en accélérant l’investigation des problèmes et en améliorant les corrections automatisées lorsqu’ils surviennent.



Dans un contexte où les services digitaux deviennent de plus en plus complexes et distribués, les approches réactives traditionnelles des opérations IT ne suffisent plus. Les organisations sont soumises à une pression croissante pour éviter à tout prix des pannes susceptibles de leur coûter des millions d’euros en pertes de revenus et de ternir la réputation de leur marque.



Depuis plus d’une décennie Dynatrace est un pionnier des opérations pilotées par IA, avec Davis AI qui fournit une analyse prédictive des root causes, tandis que d’autres approches reposent encore sur la corrélation et les chatbots. Voici comment les capacités prédictives, causales et génératives de Davis AI ont été récemment améliorées :



Dynatrace permet de générer des artefacts à l’aide de l’IA pour améliorer les workflows de remédiation automatisée. Par exemple, Dynatrace permet de générer des ressources de déploiement Kubernetes pour ajuster les limites en fonction de l’utilisation réelle et évitant ainsi un sur- ou sous-provisionnement.



Davis AI renforce son analyse automatique des root causes avec des explications en langage naturel et des recommandations contextuelles. Il fournit des résumés clairs des problèmes, indique des étapes de corrections spécifiques, et met en évidence les bonnes pratiques pertinentes en fonction de son analyse des incidents passés. En plus de réduire le temps moyen de résolution (MTTR), cela permet de créer une base de connaissances intelligente, permettant aux équipes d’apprendre des expériences passées et de réduire le risque de perte des savoirs.



Ces fonctionnalités, combinées aux capacités d’IA prédictives existantes de Davis AI qui prévoient les comportements futurs, permettent de véritables opérations préventives. Les équipes peuvent désormais accéder à des prédictions instantanées basées sur les données d’observabilité, les artefacts créés par l’IA, et l’automatisation Dynatrace, le tout en un seul endroit, afin d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne surviennent. Ces avancées permettent d’étendre l’AIOps Dynatrace au-delà des opérations IT, vers des cas d’usages de sécurité comme la configuration proactive des pare-feu.



Valeur pour le client



Andrea Gonzalez, Chief Operation Officer chez NEQUI, banque digitale et plateforme financière de premier plan, témoigne : « Nous sommes engagés à fournir à nos clients des expériences digitales de premier ordre, nécessitant que nos équipes adoptent une approche proactive pour garantir une fiabilité continue de nos services. Davis AI de Dynatrace a joué un rôle clé, en dotant nos équipes des informations automatiques dont elles avaient besoin pour identifier les problèmes potentiels en temps réel. Ces dernières améliorations ne feront que renforcer ces capacités, en fournissant des analyses prédictives sans précédent qui nous aideront à être encore plus proactifs dans notre façon d’anticiper les problèmes avant qu’ils n’impactent nos clients. »



Apprendre des experts du secteur



Pour Andy Thurai, Vice President and Principal Analyst chez Constellation Research : « L’interface de traitement du langage naturel (NLP) a révolutionné l’AIOps, en permettant à n’importe quel intervenant, en cas d’incident, de dialoguer avec les données d’observabilité et d’essayer de trouver la root cause de l’incident, au lieu d’attendre l’intervention d’un spécialiste expérimenté de l’observabilité, capable de parfaitement comprendre le système. Lorsqu’un grand modèle de langage (LLM) s’est formé avec des données propres aux opérations IT (ITOps) et enrichi par la télémétrie d’observabilité propre à l’entreprise, l’IA générative (GenAI) comprend immédiatement les données de télémétrie qui lui sont fournies et passe à l’action en toute autonomie. »



La vision de Dynatrace



« Le passage des opérations réactives aux opérations préventives représente la prochaine évolution de l’AIOps, explique Bernd Greifeneder, CTO chez Dynatrace. Avec l’ajout de nouvelles capacités avancées d’IA, Dynatrace consolide son statut de partenaire intelligent et capable de résoudre les problèmes des grandes entreprises mondiales. En combinant des données contextuelles précises avec des capacités avancées d’IA, nous permettons aux organisations de devenir véritablement proactives. Il ne s’agit pas seulement de détecter les problèmes plus tôt ou de les résoudre plus vite, mais d’empêcher qu’ils se produisent au départ. »



Dynatrace prévoit de rendre les capacités étendues de Davis AI disponibles dans les prochains 90 jours.