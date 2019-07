Earthcube mise sur le DataHub de MarkLogic pour ses solutions de surveillances stratégiques basées sur l’IA

MarkLogic Corporation, éditeur d’une plateforme de données permettant d’assurer et de simplifier l’intégration des tous types de données annonce aujourd’hui que la start-up française EarthCube a choisi son C5ISR (Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) Data Hub pour porter son offre de surveillance des sites stratégiques sur l’analyse cartographique et l’IA.



Fondée il y a trois ans, Earthcube propose à ses clients, principalement des acteurs de la défense et des industriels, une solution de surveillance stratégique basée sur l’Intelligence Artificielle et l’analyse d’imagerie cartographique. Baptisée, S-Cube cette solution analyse des données de sources variées, notamment des images satellites et aériennes, mais aussi, AIS (Automatic Identification System), etc. Elle apporte ainsi à ses utilisateurs, à travers des tableaux de bord, une vue en temps réel des activités autour de leurs sites stratégiques ainsi que des alertes en cas de menaces ou d’intrusions.



Afin d'assurer un fonctionnement optimal de sa solution et de répondre aux exigences élevées de ses clients en matière de sécurité et de confidentialité des données, Earthcube doit pouvoir s’appuyer sur une plateforme capable non seulement d’apporter des performances élevées pour l’intégration, l’agrégation et l’analyse de données multisources en forte volumétrie, mais aussi de garantir une protection maximale de ces dernières. C’est pourquoi la start-up qui compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs propose à ses clients de s’appuyer sur le C5ISR Data Hub de MarkLogic pour analyser, stocker et restituer les données.



L’architecture du Data Hub de MarkLogic apporte à Earthcube la flexibilité, la scalabilité et les ressources nécessaires pour assurer des performances optimales. Par ailleurs, les fonctionnalités de sécurité by-design de MarkLogic, comme le masquage des données, le chiffrement natif et la segmentation apportent aux entreprises les garanties nécessaires pour protéger leurs données critiques et confidentielles, comme l’emplacement exact de pipelines, d’infrastructures critiques et de bases militaires.



« Les données de nos clients que nous utilisons sont hautement confidentielles et nous devons nous assurer qu’elles soient toujours protégées, mais accessibles pour que nous puissions les analyser rapidement et facilement », explique Renaud Allioux, cofondateur et CTO d’Earthcube. « MarkLogic nous permet de garantir cette sécurité et aussi de “Voir” directement les données, quelles que soient les volumétries. Nous pouvons par exemple identifier en temps réel des avions et des véhicules terrestres sur les images que nous récoltons pour ensuite restituer ces informations et les stocker dans MarkLogic comme des objets géospatiaux avec différentes couches d’attributs ».



« Le MarkLogic C5ISR Data Hub est un système d’information à architecture ouverte qui a pour mission d’assurer la supériorité décisionnelle. Il intègre toute les sources d’information issues des systèmes de commandement, reconnaissance, détection et renseignement et délivre des schémas tactiques et historiques communs, " explique Idriss Mekrez Chief Technology Officer, Public Sector. " Basée sur une technologie éprouvée lors d’opérations globales, la circulation de l’information est sécurisée dans toutes les conditions de connectivité réseaux du centre de commandement et supporte l’inter opérabilité interarmées »



Ce partenariat permet en outre à MarkLogic de renforcer son implantation dans le domaine de la défense en France et en Europe où Earthcube compte déjà plusieurs clients. Et inversement, Earthcube compte sur la renommée de MarkLogic sur ces mêmes secteurs dans le monde anglo-saxon pour s’y développer.