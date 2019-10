L’aéroport de Schiphol choisit MarkLogic pour sa plateforme de données des opérations de vol

L’Aéroport d’Amsterdam Schiphol, le troisième plus grand aéroport d’Europe, a choisi MarkLogic comme plateforme de données pour son système d’information de vol. La plateforme regroupera en temps réel les données sur les mouvements logistiques des avions au départ et à l’arrivée, les places de stationnement et les mouvements au sol. Ces informations seront également partagées en temps réel avec les acteurs du secteur et les passagers via le site web, l’application et les écrans d’information du terminal.



Schiphol veut être un précurseur du numérique. Pour y parvenir, l’aéroport poursuit une stratégie appelée « Enabling Technology Outlook », qui vise à pérenniser la base technologique de l’aéroport. Celle-ci est basée sur différentes technologies de cloud computing et garantit une disponibilité et une flexibilité accrue des différents systèmes. Les performances et les capacités de la plateforme MarkLogic contribueront grandement à la réalisation de cette stratégie.



Arie Van der Veek, Technology Lead chez Royal Schiphol Group déclare : « La plateforme de données des opérations de vol ne peut se permettre aucun temps d’arrêt. La technologie de MarkLogic a prouvé sa fiabilité auprès de sa clientèle existante et nous donne la liberté de développer de nouvelles architectures à partir de la platforme grâce à son caractère multimodèle. Nous voulions une plateforme de données moderne pour un aéroport moderne et MarkLogic s’est avéré être le partenaire idéal en raison de son support, de sa sécurité, de son évolutivité et de sa haute disponibilité.



Sécurité



L’un des domaines dans lesquels la plateforme de données MarkLogic est très performante est celui de la sécurité. La solution assure une protection granulaire des données et prend en charge nativement la gestion de la sécurité, du chiffrement avancé et de la rédaction..



“MarkLogic se distingue de la concurrence en termes de sécurité”, a déclaré Arie Van der Veek. “Dans nos systèmes de gestion des informations de vol, les données des différents partenaires de Schiphol sont regroupées dans un environnement central. Grâce aux capacités de MarkLogic en matière de sécurité des données, nous prévoyons une réduction de la complexité de nos logiciels et une augmentation de la flexibilité. Cela s’inscrit également dans la droite lignée de notre stratégie de montée en puissance technologique.”



Synergie entre les fournisseurs de technologie



Pour Schiphol, il était essentiel que MarkLogic fonctionne sur la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift. Arie Van der Veek déclare : “OpenShift est une technologie de conteneurs d’entreprise qui est au cœur de la vision technologique de l’aéroport pour l’avenir. MarkLogic a fait preuve d’une grande volonté et d’une grande capacité à répondre à nos besoins critiques avec Red Hat. En conséquence, le support fournisseur pour la combinaison de Marklogic sur OpenShift est assuré. Nous sommes très heureux de collaborer avec des partenaires technologiques aussi compétents.”



Vision de l’avenir



La vision d’avenir de Schiphol vise à moderniser ses systèmes existants et son infrastructure numérique et à devenir l’aéroport préféré des passagers, des compagnies aériennes et des prestataires de services logistiques en Europe.



"Nous sommes fiers que Schiphol rejoigne la communauté croissante des clients industriels et logistiques de MarkLogic ", a déclaré Matt Turner, Chief Strategy Officer for Manufacturing chez MarkLogic. "Notre technologie permettra à Schiphol de se développer et de se moderniser car elle offre une meilleure expérience pour tous, y compris les fournisseurs de services."