Elastic apporte les données d'entreprise à NVIDIA AI Factory

Elastic (NYSE : ESTC), the Search AI Company, a annoncé qu'Elasticsearch s'intègre à la plate-forme complète et validée NVIDIA Enterprise AI Factory afin de fournir une base de données vectorielle recommandée aux entreprises pour créer et déployer leurs propres manufactures d'IA sur site. Elastic utilisera NVIDIA cuVS pour créer un nouveau plug-in Elasticsearch qui accélérera les temps de création d'index de recherche vectorielle et les requêtes.



« Nous sommes déterminés à créer la meilleure base de données vectorielle du marché », déclare Ken Exner, chief product officer chez Elastic.« Les conceptions validées par NVIDIA Enterprise AI Factory permettent aux clients d'Elastic d'obtenir plus rapidement des informations plus pertinentes à partir de leurs données. »



Elasticsearch est utilisé dans toute l'industrie pour la recherche vectorielle et les applications d'IA, et bénéficie d'une communauté open source florissante. L'investissement d’Elastic pour accélérer la recherche vectorielle sur les GPU s'appuie sur ses efforts de longue date pour optimiser les performances de sa base de données vectorielle grâce à des instructions CPU SIMD accélérées par le matériel, à de nouvelles innovations en matière de compression des données vectorielles telles que Better Binary Quantization et Filtered HNSW faster.



« Les bases de données vectorielles transforment l'IA d'entreprise en permettant aux entreprises de trouver et d'utiliser plus facilement et plus rapidement les informations », explique Pat Lee, vice president, Strategic Enterprise Partnerships chez NVIDIA. « Grâce à Elasticsearch et à la conception de référence NVIDIA Enterprise AI Factory, les entreprises peuvent obtenir des informations plus approfondies et fournir des informations plus pertinentes en temps réel aux agents IA et aux applications d'IA générative. »