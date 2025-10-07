Hitachi annonce NVIDIA AI Factory pour accélérer l’innovation en matière d’IA physique

Hitachi, Ltd. (TSE : 6501) annonce le lancement d’une AI Factory mondiale reposant sur l’architecture de référence NVIDIA AI Factory. Cette infrastructure centralisée est conçue pour accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA physique dans les secteurs d’activité stratégiques de Hitachi.



L’AI Factory repose sur Hitachi iQ, intégrant les systèmes NVIDIA HGX B200 équipés de GPU NVIDIA Blackwell, la gamme Hitachi iQ M Series avec GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition, ainsi que la plateforme réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X. Cette initiative stratégique soutient l’ambition de développer et de déployer une IA capable d’interagir avec le monde réel. L’AI Factory permettra également d’étendre HMAX, la gamme de solutions IA de Hitachi, qui répond à des problématiques complexes dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, de l’industrie et de la technologie.



Cette AI Factory centralisée offre aux équipes mondiales de Hitachi une infrastructure unifiée et puissante pour exécuter leurs applications et workflows d’IA, développés sur la pile logicielle complète de NVIDIA, incluant NVIDIA AI Enterprise (IA de niveau production) et les bibliothèques NVIDIA Omniverse pour la simulation, le passage à l’échelle industrielle et la création de jumeaux numériques fidèles à la réalité physique. Cette infrastructure permet un développement et un déploiement rapide de modèles avancés d’IA physique capables de capter et d’interpréter des données issues de l’environnement grâce à des caméras, des capteurs, de déterminer les actions à entreprendre et de les exécuter.



Dans le cadre du partenariat Hitachi-NVIDIA, Toshiaki Tokunaga, Président et CEO de Hitachi, Ltd. a déclaré qu’en s’appuyant sur Hitachi iQ construit sur les serveurs NVIDIA RTX PRO, Hitachi accélérera l’innovation en IA. Il a précisé que ces serveurs, conçus pour optimiser le raisonnement de IA et ses applications physiques, renforceront le développement de jumeaux numériques et l’optimisation des actifs physiques (y compris les infrastructures essentielles), tout en permettant des gains de productivité dans toutes les activités de l’entreprise.



L’AI Factory de Hitachi est stratégiquement déployée entre les États-Unis, la région EMEA, et le Japon, afin de permettre aux ingénieurs de collaborer efficacement et d’accéder à des ressources de calcul puissantes à faible latence où qu’ils se trouvent. Ce réseau interconnecté favorise la création d’applications d’IA physique à grande échelle, générant des gains d’efficacité, de productivité et de sécurité dans différents secteurs industriels.



Cette initiative réaffirme l’engagement de Hitachi à mobiliser les technologies de pointe pour stimuler à la fois l’innovation sociale et l’innovation économique.



« La collaboration stratégique entre Hitachi et NVIDIA constitue un levier essentiel pour relever les défis complexes du monde réel et accélérer l’innovation sociale », déclare Jun Abe, General Manager de la division Digital Systems & Services. « Notre partenariat s’appuie sur l’infrastructure d’IA de NVIDIA afin de concrétiser à la fois la transformation digitale (DX) et la transformation verte (GX). Des solutions telles que HMAX pour Hitachi Rail, qui révolutionne déjà l’exploitation et la maintenance ferroviaires, Hitachi iQ, le portefeuille de solutions d’IA de Hitachi Vantara, ou encore les data centers d’intelligence artificielle à refroidissement liquide qui alimentent notre socle d’IA générative, en sont des illustrations tangibles. Avec la création de cette AI Factory mondiale, nous sommes désormais en mesure d’agir comme une seule et même entité à travers les régions et les organisations, tout en accélérant les innovations en IA physique. »



Mettre en œuvre la vision de l’entreprise



Hitachi se distingue par sa capacité à intégrer les expertises IT, OT et hardware, comme en témoignent les compétences en ingénierie, les produits et les services de conseil qui composent Lumada 3.0. L’entreprise se positionne en leader sur le marché de l’IA industrielle avec des solutions disruptives qui redéfinissent le champ des possibles.



Hitachi considère l’AI Factory comme une étape fondamentale vers la concrétisation de sa vision Lumada 3.0. Lumada est le modèle opérationnel de Hitachi, conçu pour aider les entreprises à résoudre des problématiques économiques et sociétales grâce à une transformation digitale co-créée. Lumada s’appuie sur la vaste expertise sectorielle et technologique de Hitachi, associée aux technologies d’IA, pour transformer les données en valeur tout en réduisant les coûts opérationnels et les inefficacités opérationnelles.



« Les AI Factories sont les moteurs d’une nouvelle révolution industrielle, transformant les données des entreprises en intelligence autonome, aussi bien pour les logiciels que pour le monde physique », souligne Justin Boitano, Vice President, Enterprise AI Products au sein de NVIDIA. « Grâce aux solutions de calcul accéléré et aux logiciels NVIDIA, l’infrastructure AI Factory de Hitachi constitue une plateforme de transformation pour concevoir et déployer l’IA d’entreprise et l’IA physique. »