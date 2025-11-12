Pure Storage lance une solution GPU-native pour accélérer la préparation des données d’IA d’entreprise

Importance pour l'industrie

Composant essentiel de la Pure Storage AI Data Platform, la solution Data Stream repose sur le design de référence NVIDIA AI Data Platform, une infrastructure complète et co-conçue pour les applications qui reposent sur l'inférence IA, par. Elle combine calcul accéléré, réseau NVIDIA, logiciel NVIDIA AI Enterprise et stockage évolutif. La solution agit comme une couche d’orchestration intelligente, rendant les données prêtes à l’emploi grâce à un traitement automatisé accéléré par GPU et à une meilleure synchronisation avec les cycles de calcul.



Points saillants

Dans les cycles de développement d’IA générative, qu’il s’agisse de systèmes RAG ou de copilotes temps réel, la préparation des données peut représenter jusqu’à 80 % du temps projet. La solution Data Stream automatise ces étapes clés entre le stockage et le GPU en intégrant :



- L’ingestion et la structuration en temps réel de données brutes issues de multiples sources, avec segmentation sémantique et prise en charge des protocoles NFS, S3, SMB et peut gérer des milliards de fichiers, avec intégration native à FlashBlade//S™

- L’Intégration fluide avec NVIDIA NeMo Retriever, pour transformer les données en vecteurs sémantiques optimisés et faciliter la recherche de similarité.

- Un pipeline accéléré grâce au GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition et aux bibliothèques NVIDIA Spark Rapids et NVIDIA cuVS, réduisant fortement la latence d’inférence.

- La transformation et enrichissement au niveau du stockage via FlashBlade® DirectFlash®, limitant les mouvements de données et permettant une mise à l’échelle jusqu’au pétaoctet.



Grâce à son intégration avec NVIDIA NeMo, Pure Storage réduit la complexité et les délais d’exploitation des données pour l’IA. Les entreprises accèdent ainsi instantanément à des données vectorisées, optimisées pour les architectures GPU, transformant des semaines de préparation en quelques heures.