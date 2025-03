Étude Riverbed : Les industriels face au défi des données pour l’IA et l’automatisation

Riverbed, leader en matière d'AIOps pour l'observabilité, a annoncé les résultats de son enquête mondiale sur l'IA et l'expérience numérique pour le secteur de I'industrie manufacturière. L'étude révèle que si l'IA suscite un grand enthousiasme - 92 % des personnes interrogées dans le secteur industriel confirment que l'IA est une priorité absolue pour la direction et 92 % reconnaissent qu'elle offre un avantage concurrentiel -, seuls 32 % des industriels sont tout à fait prêts à mettre en œuvre des projets d'IA dès à présent, soit 5 % de moins que la moyenne globale du secteur. Ils reconnaissent qu'un certain nombre de défis, allant de la qualité des données à l'évolutivité, ont un impact sur leur capacité à réaliser le plein potentiel de la technologie de l'IA. À mesure que celle-ci progresse, les fabricants peuvent en tirer des avantages considérables, notamment une efficacité et une productivité accrues, des améliorations de la qualité des produits, l'optimisation des niveaux de stocks et des processus de production, et l'application d'une prise de décision proactive fondée sur les données, le tout pour améliorer et offrir collectivement une expérience client de qualité supérieure. *



Les trois prochaines années devraient être une période d'expansion rapide, les entreprises étant à la recherche d'approches et de solutions pratiques en matière d'IA. D'ici 2027, 83 % des dirigeants du secteur de l'industrie s'attendent à ce que leur organisation soit pleinement préparée à mettre en œuvre leur stratégie et leurs projets en matière d'IA. Au cours de la même période, l'IA devrait mûrir et devenir un moteur de croissance. Alors qu'aujourd'hui, 58 % des dirigeants du secteur affirment que la raison principale de l'utilisation de l'IA est la recherche d'efficacité opérationnelle plutôt que la croissance (42 %), ces chiffres s'inverseront en 2027, 65 % des organisations affirmant que l'IA sera principalement un moteur de croissance plutôt qu'un moteur d'efficacité (35 %). Ce changement de taille est l'un des plus importants parmi tous les secteurs étudiés dans l'étude.



Les industriels considèrent les Millennials et la Génération Z comme des experts en IA

Alors que l'IA est appelée à transformer les entreprises industrielles du monde entier, l'enquête révèle que l'enthousiasme pour l'IA est élevé parmi les dirigeants, les employés de la jeune génération et les entreprises dans leur ensemble.



97 % des entreprises manufacturières reconnaissent que l'IA les aidera à offrir une meilleure expérience numérique aux utilisateurs finaux.

L'adoption de l'IA dans les entreprises industrielles suscite l'enthousiasme. 62 % déclarent que le regard porté sur l'IA dans leur entreprise est positif, 32 % neutre, et seulement 6 % sceptique.

Dans tous les secteurs, la génération Z est perçue comme le porte-drapeau de l'IA, mais les décideurs commerciaux et informatiques du secteur industriel considèrent que les Millennials sont tout aussi à l'aise avec la technologie. À la question de savoir quelle génération est la plus à l'aise avec l'IA sur le lieu de travail, les dirigeants de l'industrie ont répondu la génération Z (45 %) et les Millennials (45 %), suivis de la génération X (10 %).



L'étude a révélé que la plupart des industriels ont dépassé le stade de l'évaluation et de l'expérimentation de l'IA. Actuellement, 56 % d'entre eux accélèrent leurs stratégies d'IA en investissant dans l'infrastructure et les talents. En outre, 29 % des décideurs du secteur ont atteint le stade final de la transformation, où l'IA est totalement intégrée à leurs opérations.



Les industriels utilisent l'IA pour automatiser les flux de travail

Les dirigeants industriels interrogés ont également déclaré qu'ils s'attendaient à voir de nombreux avantages grâce à l'utilisation de l'AIOps, car 89% d’entre eux reconnaissent que l'automatisation de l'IA est importante pour améliorer l'efficacité de l'informatique et offrir une expérience numérique supérieure aux utilisateurs finaux. Les dirigeants du secteur de l'industrie ont été invités à classer la façon dont ils prévoient d'utiliser l'IA dans leurs opérations informatiques pour améliorer l'expérience numérique des employés (DEX) au cours des trois prochaines années, et les résultats ont révélé :



Automatisation du Workflow (80%)

Remédiation automatisée (69%)

Une assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, comme les chatbots (63 %)

Des informations basées sur des données (60%)

Détection des anomalies (59%)



Malgré les avantages de l'IA, des lacunes importantes entravent son adoption dans l'industrie

Bien que l'IA suscite un enthousiasme généralisé, l'étude a mis en évidence trois grandes lacunes que les entreprises doivent combler pour en tirer les avantages escomptés et atteindre le succès commercial. Comme dans d'autres secteurs, les fabricants doivent combler le fossé de la réalité, le fossé de la préparation et le fossé des données afin de maximiser la valeur de leurs investissements dans l'IA.



L'écart de réalité. Les industriels sont confiants quant à l'adoption de l'IA pour les services informatiques et l'expérience numérique, 77 % d'entre eux affirmant être en avance sur leurs pairs, dont 25 % qui se disent très en avance. Seuls 7 % d'entre eux affirment être en retard. Cet écart entre la perception et la réalité indique que de nombreux dirigeants sont trop confiants quant à l'état d'avancement de leur réalisations informatiques en matière d'IA par rapport à leurs pairs de l'industrie.



L'écart de préparation. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a un écart de préparation, car seulement 32 % des dirigeants du secteur industriel affirment que leur organisation est entièrement prête à mettre en œuvre des projets d'IA aujourd'hui. Ce groupe est derrière tous les autres secteurs (à l'exception du secteur public) en termes de préparation à l'IA. En outre, 67 % des dirigeants affirment que l'IA étant encore en phase de maturation, il est difficile de mettre en œuvre une IA efficace et évolutive.



Lacunes en matière de données. Presque tous les dirigeants du secteur industriel (87 %) reconnaissent que des données de qualité sont essentielles pour une IA de qualité. Cependant, 69 % d'entre eux s'inquiètent de l'efficacité des données de leur organisation pour l'utilisation de l'IA, et seulement 42 % considèrent que leurs données sont excellentes en termes d'exhaustivité et d'exactitude. Il est également intéressant de noter que 42 % d'entre eux déclarent que la qualité de leurs données est un obstacle à tout investissement supplémentaire dans l'IA.



Le secteur est également de plus en plus préoccupé par les risques liés à la confidentialité et à la sécurité des données, 92 % d'entre eux craignant que l'IA ne permette d'accéder aux données propriétaires de leur organisation dans le domaine public en raison de son utilisation. L'industrie est particulièrement vulnérable aux violations de données en raison de sa dépendance généralisée à l'égard des systèmes existants, de sorte que la cybersécurité est une préoccupation pour ce secteur.



« L'IA transforme l'industrie en offrant des avantages significatifs en termes d'efficacité opérationnelle, de réduction des coûts et de capacité à innover plus rapidement pour conserver un avantage concurrentiel », explique Jim Gargan, CMO, chez Riverbed. « Toutefois, pour que les fabricants puissent améliorer considérablement leurs performances et leurs initiatives AIOps, ils doivent se concentrer sur la qualité de leurs données. Notre récente étude révèle que 42 % des dirigeants industriels s'inquiètent de l'efficacité des données de leur organisation à des fins d'IA. Chez Riverbed, nous aidons les clients de ce secteur à surmonter ce défi en matière de données grâce à notre plateforme d'observabilité ouverte, alimentée par l'IA, qui fournit une IA pratique, efficace et évolutive, permettant aux organisations d'automatiser et d'améliorer l'efficacité de leurs opérations informatiques et d'obtenir un retour sur investissement significatif de leurs investissements informatiques et de leurs efforts AIOps. »



Exploiter l'IA pour transformer les opérations industrielles

Les entreprises industrielles mettent en œuvre des stratégies pour surmonter les défis de l'IA et obtenir des résultats tangibles. Pour se préparer à l'IA, 57 % des industriels ont formé des équipes dédiées, et 42 % des équipes chargées de l'observabilité et/ou de l'expérience utilisateur.



Les industriels explorent d'autres initiatives pour favoriser une intégration réussie de l'IA. En ce qui concerne les données, la grande majorité des dirigeants du secteur (84 %) affirment que l'utilisation de données réelles, plutôt que de données synthétiques, est cruciale dans les efforts d'IA destinées à améliorer l'expérience numérique. En outre, 83 % des personnes interrogées conviennent que l'observabilité à travers tous les éléments de l'IT est importante dans une stratégie AIOps, et au moins 81 % affirment que l'observabilité pour surmonter les angles morts du réseau - y compris le cloud public, les environnements de travail à distance, les architectures Zero Trust et les appareils mobiles appartenant à l'entreprise - est extrêmement ou modérément importante.



L'enquête mondiale de Riverbed sur l'IA et l'expérience numérique a interrogé 1 200 décideurs du secteur informatique, des entreprises et du secteur public, dont 200 du secteur industriel, dans sept pays, tous ayant un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions de dollars (plus de 500 millions de dollars aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France). L'enquête a été menée par Coleman Parkes Research en juin 2024.



* Note : Sauf indication contraire, toutes les données et tous les pourcentages mentionnés dans le communiqué de presse sont des pourcentages calculés à partir des réponses à l'enquête Riverbed Global AI & Digital Experience. Les personnes interrogées étaient des décideurs informatiques et commerciaux de sept pays dans le secteur de la vente au détail.