Euler Hermes inaugure son portail de données ouvertes et lance un appel pour une plus forte culture de la donnée dans le monde des affaires

La donnée est au cœur du métier d’Euler Hermes. L’entreprise utilise la donnée pour générer des analyses et rapports permettant à ses clients de faire du commerce en toute confiance. Depuis quelques années, Euler Hermes observe de près la montée en puissance des portails open data - des initiatives souvent entreprises au sein des autorités publiques pour des raisons de transparence ou pour répondre à des exigences réglementaires. En tant qu’acteur clé du monde de l'assurance-crédit, Euler Hermes espère montrer l'exemple en partageant ses données uniques sur le commerce B2B international.



Une plateforme qui aide les utilisateurs à aborder des données touchant au commerce international



La plateforme de données ouvertes d’Euler Hermes permet au grand public d'accéder à un premier jeu de données consistant de 1,800 000 données individuelles rassemblées par l’entreprise entre 2016 et 2018. Soutenue par OpenDataSoft, la plateforme répond aux plus hautes exigences du partage de la donnée et offre ainsi un portail unique équipé de divers outils de visualisation, d’analyse et de partage des données. Ces informations peuvent être téléchargées en temps réel grâce à des APIs. La plateforme permet aux utilisateurs de facilement réutiliser ces informations dans leurs analyses et présentations.



Renforcer la collaboration au sein du monde des affaires mais pas seulement



Dès les premières étapes du projet, Euler Hermes a cherché à construire des liens au sein et au-delà du monde des affaires. La société a collaboré avec une équipe de chercheurs menée par Christophe Pérignon, doyen associé en charge de la recherche et professeur de finance à HEC Paris, afin d'identifier des données intéressantes pour les chercheurs et les économistes.



“La volonté d’Euler Hermes de partager leurs données nous est très utile. Cela veut dire que nous avons la possibilité de travailler sur des données en temps réel qui, grâce à l'empreinte internationale de la société, ont d’autant plus de valeur pour nous. C’est la toute première fois qu’une large entreprise se tourne vers nous. Cette action en elle-même démontre une très forte Responsabilité Sociale des Entreprises”, explique Christophe Pérignon.



En partageant leurs données avec un public plus large, de grandes entreprises comme Euler Hermes peuvent contribuer à la création de services innovants. “En donnant accès aux données stratégiques d’Euler Hermes, notre objectif est de créer une communauté autour des données de commerce B2B international. Nous voulons transformer ces données en actions concrètes afin de résoudre des challenges dans tous types de secteurs. En fin de compte, nous espérons montrer l’exemple et encourager d'autres entreprises à ouvrir leurs données pour le bénéfice de tous”, explique Jennifer Baert, Global Head of Information & Credit Risk, Euler Hermes.



Ce portail de données ouvertes est un premier pas vers une culture de la donnée plus forte au sein du monde des affaires et Euler Hermes espère que d'autres acteurs de l’assurance rejoindront cette initiative. Pendant ce temps-là, Euler Hermes poursuivra son engagement pour faciliter l'accès à la donnée et aider le grand public à mieux comprendre les enjeux principaux en termes de paiements et d’échanges commerciaux pour les entreprises investies à l’étranger.