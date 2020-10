Expert.ai accélère sa croissance et affiche ses ambitions

Avec l'arrivée de Colin Matthews, Chief Revenue Officer, et Keith C. Lincoln, Chief Marketing Officer au sein de l’équipe, expert.ai anciennement Expert System, spécialiste en Intelligence Artificielle appliquée à la compréhension du langage naturel, confirme ses ambitions de développement en France et à l’international. L’acteur a levé en août 24,7M€ afin de soutenir sa croissance. Expert.ai prévoit de continuer son développement sur l’Europe. L’objectif de la société est d’atteindre le chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici 2024.



Une entreprise leader sur son marché



Créée en 1989, en Italie, expert.ai est une société experte dans l’Intelligence Artificielle appliquée à la compréhension du langage naturel. Présent en Italie, France, Espagne, Royaume Uni, Suisse et aux Etats Unis, le groupe compte aujourd’hui 250 collaborateurs et 300 projets clients. La société est en pleine expansion avec un chiffre d’affaires qui approche les 32 millions d’euros sur un marché en constante évolution.



Expert.ai a mis l’Intelligence Artificielle au service de la sémantique en développant une plateforme d’IA appliquée à la compréhension du langage naturel, pour proposer aux entreprises et organismes publics des solutions de gestion de contenus non structurés et d'automatisation de processus de traitement d’informations. Le Groupe s’appuie sur une association unique de technologie sémantique et de Machine Learning. Ces solutions sont largement utilisées dans les domaines du service client, de la conformité, de la gestion des risques, et des applications de renseignement et de veille.



« Notre plateforme d’IA est en avance sur le marché car nous sommes les seuls à associer les règles sémantiques et l’intelligence artificielle. Notre solution a la capacité de comprendre des informations textuelles avec la puissance, la flexibilité et l’évolutivité requises par les fonctions métiers. C’est un gain de temps et de coûts pour nos clients, qui se voient déchargés de tâches quotidiennes chronophages et leur satisfaction en est d’autant plus grande » complète Alain Biancardi, VP Sales & Marketing chez expert.ai.



2020, un tournant pour le Groupe



Suite à sa levée de fonds, en août 2020, d’un montant de 24,7 millions d’euros lors du dernier cycle de financement, expert.ai passe à la vitesse supérieure et renforce son équipe dirigeante avec notamment l’arrivée de deux nouveaux directeurs commerciaux et marketing.



Les ambitions à l’horizon 2024



Forte de ses experts et d’un réseau de partenaires internationaux, la société a réalisé 31,6 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2019. Expert.ai confirme ainsi sa position de leader en Europe et ambitionne de le devenir à l’échelle mondiale.



« 2020 est une année stratégique pour nous. En effet, toutes ces initiatives nous donnent une impulsion supplémentaire pour poursuivre notre processus de croissance et de consolidation de notre statut de leader européen dans le domaine de l'Intelligence Artificielle appliquée à la compréhension du langage naturel » affirme Alain Biancardi.