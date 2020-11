Expert.ai gagne le prix « Partenaire Machine Learning et Intelligence Artificielle de l’année » par l’organisation Central Banking Fintech & Regtech Global Award 2020

L’entreprise expert.ai a annoncé aujourd’hui avoir été reconnue comme « Partenaire Machine Learning et Intelligence Artificielle de l’année » par l’organisation Central Banking Fintech & Regtech Global Awards 2020. Cette récompense reconnaît la pertinence de la plateforme d’expert.ai dans l’exploitation des données financières pour l’analyse et la prise de décision, illustrée par son projet avec Borsa Italiana, la bourse italienne.



« Expert.ai a fourni aux banques centrales et aux organismes de régulation une plateforme qui peut comprendre comme un humain les données textuelles. Dans l’environnement actuel, où les données sont traditionnellement disponibles trop lentement pour la prise de décision, ce type de technologie offre beaucoup de valeur » explique Rachael King, présidente des FinTech & RegTech Global Awards et rédactrice associée pour Central Banking.



La plateforme d’expert.ai aide Borsa Italiana à réduire le temps moyen de traitement des données non structurées tout en simplifiant l’accès aux données pertinentes de manière précise et exhaustive. Grâce à l’IA appliquée à la compréhension du langage naturel d’expert.ai, les analystes de Borsa Italiana peut optimiser l’analyse des informations sur les entreprises, les intermédiaires, les instruments financiers et les autres sources en temps réel.



« La capacité à identifier les risques est clé pour protéger les marchés régulés et rendre les processus de traitement de l’information plus efficaces et plus performants » a dit Astridel Radulescu, Directrice de la supervision des marchés, chez Borsa Italiana. « La plateforme d’IA d’expert.ai augmente notre capacité à suivre les opérations boursières et permet à nos analystes d’identifier rapidement les données pertinentes et des problèmes potentiellement critiques. Cela permet de rationaliser nos efforts de recherche et notre capacité d’analyse sur de très importants volumes de données non structurées, basées sur le langage naturel et collectées à partir d’un large panel de sources, y compris internet. ».



Les analystes de Borsa Italiana peuvent sélectionner les données qui les intéressent à partir de milliers de documents, en Italien et en Anglais, et de différentes sources d’informations internes et externes, leur permettant de prendre des décisions mieux informées, au bon moment sur des sujets à haute valeur ajoutée.



« Nous sommes fiers de gagner l’award de Central Banking FinTech & RegTech Global Awards » a déclaré Keith C. Lincoln, CMO chez expert.ai. « Cette récompense met en exergue l’approche innovante de Borsa Italiana dans la collecte et le traitement des informations qui impactent les marchés financiers, et reconnaît expert.ai comme un partenaire innovant et fiable offrant plus d’efficacité à la FinTech. ».