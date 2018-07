Formule 1 : Aston Martin Red Bull Racing s’associe à The Weather Company, une société d’IBM

Dans un sport où les décisions prisent en une fraction de seconde peuvent faire la différence, les données météorologiques sont cruciales pour les équipes de Formule 1 au vu des différents climats, parcours et conditions météorologiques rencontrés par les pilotes et les équipes. Avec les données provenant de The Weather Company, les équipes Aston Martin Red Bull Racing peuvent prendre de meilleures décisions de planification avant et pendant la course, y compris concernant la stratégie d’arrêt au stand, les choix de pneus et les modifications finales des réglages de la voiture.



Par exemple, des données historiques précises sont extrêmement importantes dans la sélection des pneus puisque ces choix sont faits près de 14 semaines avant un grand prix. A l’approche d’une course, la combinaison des tendances météorologiques récentes et historiques concernant le lieu de l’événement, est connectée aux modélisations logicielles, permettant ainsi à l’équipe de développer des configurations de base très précises pour la performance aérodynamique de la voiture, s’assurant qu’elle conserve de l’adhérence sur la piste lors du parcours.