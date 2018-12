Fujitsu et Blue Prism s’associent pour faciliter l’accès des entreprises à l’automatisation des processus robotisés (RPA)

Grâce à la signature d’une nouvelle alliance avec Blue Prism, éditeur spécialisé dans les logiciels d’automatisation de processus robotisés (RPA), Fujitsu offre aux entreprises un accès plus facile aux avantages de transformation induits par le RPA. Le groupe soutiendra les implémentations de RPA de ses clients en appliquant ses compétences en matière de RPA-as-a-Service, d’IA, de Cloud services et autres technologies de pointe, au logiciel RPA de Blue Prism.



Via cette collaboration, Fujitsu établit un cadre commun avec Blue Prism pour la planification, la mise en œuvre et l'exploitation des projets clients en matière d’automatisation des processus robotisés. En intégrant des architectes, des chefs de projet et des développeurs de Blue Prism au sein de ses équipes RPA oeuvrant au sein de ses Global Delivery Centers, Fujitsu renforce sa proposition de valeur sur le marché.



Fujitsu possède une vaste expérience des déploiements d'Intelligence Artificielle et travaille déjà avec Blue Prism pour aider à développer des solutions basées sur l’IA visant à relever les défis clients en utilisant la plate-forme Blue Prism RPA. Les solutions comprennent une gamme de fonctionnalités allant des chatbots intelligents à la reconnaissance optique de caractères. La collaboration renforcée entre les deux acteurs technologiques permettra également à Fujitsu de développer un service Blue Prism basé sur le Cloud, afin d'offrir aux clients une flexibilité supplémentaire en termes de prestation de services.



Le RPA fait référence aux technologies de pointe programmées pour exécuter des tâches répétitives, réalisées auparavant par l’homme. Aussi connu sous le nom d'automatisation intelligente, il comprend une variété de technologies logicielles robotisées, rapides et discrètes, déployées pour automatiser des processus opérationnels quotidiens. Via sa mise en place, il permet aux entreprises d'économiser et d'accroître leur efficacité tout en déchargeant leurs employés de tâches répétitives, et à faible valeur ajoutée. La technologie de RPA contribue notamment à améliorer la satisfaction des clients en évitant tout retard et erreur humaine.