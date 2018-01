GDPR et Big Data : le début d'une réponse technologique

Vers une meilleure gouvernance des données

Nombre d’entreprises se trouvent aujourd’hui complètement perdues entre les cabinets de conseil en organisation, qui leur expliquent les grands principes, et leur déclinaison opérationnelle à même de permettre d’avancer dans la conformité.

Ce règlement est également vécu comme un fardeau supplémentaire dans l’industrie de la Data, déjà loin d’être facile. Pour autant, ce règlement peut être vu comme une occasion de faire un “check up” de sa donnée. Qui dit maîtrise et gouvernance de la donnée, dit meilleurs enseignements, et donc meilleure création de valeur à partir de celle-ci.



Cartographier les données personnelles

Dans sa conférence “Ce que la GDPR va changer dans le monde Big Data”, Matthieu explicite le début d’une réponse technologique. Selon lui, la première chose à faire pour se mettre en conformité serait d’établir une cartographie des données personnelles stockées et utilisées dans l’entreprise. Pour ce faire, il s’agit de mettre en place dans les environnements Big Data ce qu’on peut appeler un data catalog, contenant les différentes métadonnées des jeux de données utilisées...



Retrouvez ci-dessus l’intégralité de sa présentation dédiée à la création d’une documentation dynamique des données. Bonne conférence !