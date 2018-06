Geoconcept Territory Manager 2.0, la solution cloud pour répartir équitablement l’activité, les équipes et les ressources

GEOCONCEPT, leader depuis plus de 27 ans en géoptimisation, annonce aujourd’hui le lancement de Geoconcept Territory Manager 2.0, la nouvelle solution cloud pour répartir équitablement l’activité, les équipes et les ressources. En 3 étapes simples et rapides, responsables commerciaux, planificateurs et décideurs sont en mesure de définir des stratégies omnicanal performantes fondées sur des objectifs commerciaux équilibrés, une couverture de marché optimale et une productivité améliorée des équipes terrain.



Gérer l’activité des commerciaux, les pics d'activités qui impactent la répartition de la charge de travail des techniciens, les livreurs qui se croisent sur la route et parcourent de trop grandes distances est essentiel. Pour ce faire, découper son territoire ou optimiser une sectorisation existante permet d'exploiter au mieux le potentiel d'un marché et de maximiser la rentabilité des interventions et des opérations commerciales et logistiques. C’est ce que permet Geoconcept Territory Manager 2.0



La solution Geoconcept Territory, 100% cloud, a été pensée pour une utilisation intuitive et permettre à tous les profils d’utilisateurs une maîtrise rapide. Ils sont guidés pas à pas dans chacune des étapes de sectorisation. Grâce à la souplesse et aux capacités d’édition de la solution, l’utilisateur peut recomposer manuellement des secteurs en fonction de sa connaissance terrain et ainsi gérer des spécificités propres à son activité et à ses clients. Grâce à de puissants algorithmes d’optimisation, la solution génère automatiquement la sectorisation la plus optimale en combinant compacité géographique et données statistiques métiers (potentiel de chiffre d’affaires équilibré, charge de travail équitable, etc.).



Parmi les principales nouveautés de cette version 2.0 nous pouvons citer le géocodage automatique des points ainsi qu’une ergonomie améliorée avec une interface revue en profondeur pour une navigation plus intuitive, de nouvelles possibilités d’export et une association des champs d’import facilitée (mapping).



Geoconcept Territory Manager réunit tous les avantages du cloud dans une solution stratégique pour construire des secteurs équilibrés, réalistes et rentables en seulement 3 étapes :



Représenter son organisation :

Pour visualiser la répartition géographique existante de l’activité, des équipes et des ressources (clients, agences régionales, points de vente, dépôts, zones d’affectation...) par simple glisser-déposer d’un fichier ou directement depuis une source stockée en local ou dans le cloud. Un assistant convivial permet ensuite de faire correspondre facilement les colonnes contenues dans le fichier importé avec les champs gérés par l’application. Lors de cette étape, l’utilisateur définit les indicateurs sur lesquels il souhaite fonder son organisation (le potentiel, la charge de travail, le nombre de clients…).



Comprendre son organisation :

Pour identifier les déséquilibres et dysfonctionnements qui menacent l’atteinte des objectifs : secteurs trop étendus géographiquement, potentiel non équitable, clients non couverts. Les données importées et géocodées sont restituées sur une carte et sous forme de tableau. L’utilisateur visualise ainsi clairement son organisation actuelle.



Optimiser son organisation

Pour équilibrer automatiquement les secteurs (charge de travail, quantités à livrer, volume de chiffre d’affaires potentiel…), adapter les objectifs et anticiper les changements pour définir la répartition optimale de l’activité et des ressources. Lorsque l’utilisateur est satisfait de la sectorisation obtenue ou souhaite la retravailler ultérieurement, il enregistre les résultats au format de son choix (Excel, CSV ou Google Drive). Le fichier peut ainsi être partagé simplement à un autre utilisateur.



Grâce à la convivialité des assistants et l’intuitivité des outils, Geoconcept Territory Manager permet de réduire significativement le temps nécessaire à la préparation d’une sectorisation. Il facilite la consultation et l’édition des données et s’adapte aux besoins de l’utilisateur.



A l’occasion du lancement de cette nouvelle version, GEOCONCEPT renomme ses solutions de sectorisation et propose désormais une gamme complète avec Territory Manager for Geoconcept (solution desktop), Geoconcept Territory Manager (solution SaaS) et des fonctionnalités de Territory Management intégrées directement au cœur de ses solutions métiers phares (TourSolver, Opti-Time et Opti-Time for Salesforce).