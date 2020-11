GEOCONCEPT présente Opti-Time TourSolver Winter 2021

GEOCONCEPT, leader des technologies d’optimisation géographique pour les professionnels, annonce la nouvelle version de sa solution SaaS d’optimisation de tournées Opti-Time TourSolver. La version Winter 2021 apporte l’intégration native à Microsoft 365 via le calendrier et les contacts Outlook, des fonctionnalités de sectorisation enrichies telles que l’équilibrage des secteurs autour des sites, la possibilité de gérer les opportunités depuis le terrain ainsi que des améliorations pour la vitesse de calcul et l’ergonomie.



Opti-Time TourSolver est une solution SaaS d’optimisation et de suivi des tournées conçue pour permettre aux spécialistes de la logistique et de la planification ainsi qu’aux équipes de terrain de concevoir et d’exécuter facilement des plans de tournées optimaux, pour des visites, des interventions techniques, des livraisons et des collectes.



Grâce à ses puissants algorithmes d’optimisation, à son interface intuitive et à la prise en compte des spécificités et des complexités de chaque métier, Opti-Time TourSolver augmente la performance opérationnelle de toutes les équipes. Les fonctions de suivi en temps réel permettent de valider la qualité des tournées et de gérer les aléas qui peuvent se présenter tout en conservant une organisation optimale.



Nouvelles fonctionnalités de la version Winter 2021 :



Intégration Microsoft 365



Nativement connectée à la suite Microsoft 365, la version Winter 2021 permet aux utilisateurs d’importer rapidement leurs contacts Outlook dans Opti-Time TourSolver. Ils sont alors disponibles pour le processus d’optimisation de tournées. Les utilisateurs peuvent aussi exporter simplement les rendez-vous optimisés dans leur calendrier Outlook et disposer d’un agenda synchronisé en permanence.



Sectorisation



Équilibrer le nombre de points de visite en fonction d’un ou plusieurs indicateurs. Les utilisateurs pouvaient déjà équilibrer leurs secteurs en fonction du nombre de points de visite. Ils peuvent désormais prendre en considération un ou plusieurs critères d’équilibrage supplémentaires, comme la quantité à livrer ou la durée de visite, afin de répartir de manière plus équitable la charge de travail entre les équipes.

Équilibrer les points de visite autour des ressources. Cette fonctionnalité permet de créer des secteurs optimisés autour de points centraux, tels que le point de départ des tournées (domicile des livreurs par exemple).

Équilibrer les secteurs avec les points de visite les plus proches. Cette méthode permet de générer des secteurs en se basant sur la proximité géographique entre les chauffeurs et les points de visite. D’autres critères d’affectation peuvent être appliqués, tels que la compatibilité (par exemple les livraisons de frais ne peuvent être affectées qu’à des chauffeurs disposant de camions frigorifiques).



Gestion des opportunités depuis le terrain



Les utilisateurs peuvent désormais créer des fiches client directement depuis l’application mobile, ce qui permet d’enregistrer automatiquement la localisation et les informations associées à de nouveaux points de visites. Ces opportunités identifiées directement depuis le terrain sont synchronisées en temps réel dans le référentiel clients d’Opti-Time TourSolver. Elles pourront ainsi être intégrées aux prochains plans de tournées.



Amélioration des performances



Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent accélérer les performances d’Opti-Time TourSolver grâce à la mise en place d’un serveur de calcul à haute performance. Cette option est spécialement adaptée au traitement d’importants volumes de données.



Ergonomie



Les utilisateurs d’Opti-Time TourSolver Winter 2021 bénéficient de nombreuses améliorations ergonomiques qui facilitent la prise en main et l’adoption de la solution :



L’administrateur peut désormais consulter les statistiques d’utilisation par utilisateur afin de mesurer le taux d’adoption et envisager les actions nécessaires (formation, ateliers…) ;

Des trucs et astuces sur l’utilisation et sur l’actualité métier sont présentés aux utilisateurs pendant les calculs d’optimisation des tournées ;

Pour faciliter la consultation des informations présentées dans le diagramme de Gantt, chaque tournée revêt à présent la même couleur et le même numéro que ceux affectés dans la carte.



L’application mobile est disponible pour toutes les ressources mobiles sur le terrain, sans coût supplémentaire.