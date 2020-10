Geotrend poursuit son développement et s'implante à Paris

Ce bureau parisien, situé au sein du Village by CA, 55 rue de la Boétie (Paris 8°) marque une nouvelle étape dans le développement de Geotrend après sa levée de fonds d’un montant d’1,3 M€ en 2019. Plus qu’une simple ouverture, cela traduit la volonté forte de Geotrend d’accélérer sa croissance en France et de se rapprocher de ses clients historiques, grands groupes et donneurs d’ordre.



Pour mémoire, Geotrend, accompagne aujourd’hui, avec sa solution d'intelligence économique qui cartographie les écosystèmes pour une prise de décision rapide et efficace, 30% des entreprises du CAC40 notamment Airbus, Saint Gobain, La Poste, Nestlé, L’Oréal, ...



En parallèle, Geotrend s’attaque à de nouveaux marchés en aidant désormais les entreprises à remporter des appels d'offres en BtoG (Business to Government). La solution développée par Geotrend est capable de traiter des sources provenant du web mais aussi d'appels d'offres et de compte-rendus municipaux.