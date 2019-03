Hannover Messe : les nouveautés Microsoft pour l’industrie 4.0

Plus intelligentes, plus flexibles, plus connectées, les nouvelles technologies réinventent la manière dont les entreprises industrielles pensent et conçoivent leur business model. Avec ses technologies innovantes et sécurisées, Microsoft permet aux entreprises d’accroitre leur productivité, d’optimiser leurs opérations et d’innover pour construire un avenir durable. Grâce à l’IA, la réalité mixte ou encore la puissance du Cloud Azure, Microsoft fait de l’industrie 4.0 une réalité.



Microsoft annonce une série de nouveautés pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients et partenaires :



Azure devient le premier acteur du Cloud public garantissant une protection de bout en bout des environnements IoT :



· Pour toujours mieux protéger les environnements IoT, Microsoft met à jour les solutions Azure Security Center for IoT, Azure Sentinel et Azure IoT Hub.



De l’intelligent Cloud à l’Intelligent Edge, Microsoft assure la sécurité de tous les acteurs du secteur :



· De nouvelles fonctionnalités viennent enrichir la plateforme Azure Industrial IoT Cloud Plateform afin d’améliorer la gestion de la sécurité et de la certification en fournissant aux fabricants un jumelage numérique de leurs machines compatibles OPC UA.



· Afin de soutenir ses clients et de promouvoir un environnement qui valorise et protège l’innovation dans le cloud, Microsoft annonce l’extension d'Azure IP Advantage à l'IoT à l’ensemble des clients Azure.



Microsoft annonce de nouvelles solutions avec des clients et partenaires de l'industrie. Plus de 25 entreprises innovantes rejoindront Microsoft sur son stand :



· Bühler utilise la technologie de blockchain de Microsoft pour améliorer les normes mondiales de sécurité alimentaire, réduire les taux d'intoxication alimentaire, tout en augmentant l'efficacité de la production.



· Grâce à Azure IoT, Electrolux a conçu en l’espace de quelques semaines un purificateur d’air, le Pure A9.



· Siemens Gamesa s’appuie sur Microsoft Azure et Azure AI pour accélérer la reconnaissance d’images.



· ZEISS s'est associé à Microsoft pour présenter une solution de mesure et de partage de données en spectroscopie qui relie le spectromètre compact ZEISS Corona à Microsoft Azure.



· Intel travaille en partenariat avec Microsoft pour concevoir un ordinateur industriel pour les usines et les applications industrielles. En utilisant l'IA ou la puissance du Cloud Azure, l’ordinateur sera capable de gérer et d’analyser les données en temps réel.



Microsoft présentera également un large éventail d'offres pour les industriels, notamment dans le domaine de l'IA, de la réalité mixte avec Microsoft HoloLens 2, ou encore des solutions clés en mains pour les entreprises avec Dynamics 365 et Microsoft 365.