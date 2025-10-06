Fujitsu étend sa collaboration stratégique avec NVIDIA pour proposer une infrastructure « full stack » d’IA

Fujitsu a annoncé l’extension de sa collaboration stratégique avec NVIDIA afin de créer une infrastructure « full-stack » d’IA intégrant des agents d’IA. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’IA, tout en préservant leur autonomie dans l’utilisation de cette dernière. La collaboration portera sur le co-développement d’une plateforme d’agents d’IA adaptée aux agents d’IA spécifiques à l’industrie dans des secteurs tels que la santé, l’industrie manufacturière et la robotique, ainsi que d’une infrastructure d’IA informatique qui intègre de manière fluide la série de processeurs FUJITSU-MONAKA et les processeurs graphiques NVIDIA via NVIDIA NVLink Fusion. L’association de la plateforme d’agents d’IA et de l’infrastructure informatique accélérera la révolution industrielle de l’IA grâce à des agents qui apprennent et s’améliorent en continu. Cela permettra la mise en place d'une infrastructure IA intersectorielle, auto-évolutive et complète, dépassant les limites des systèmes informatiques généralistes.



Au travers de cette initiative, Fujitsu ambitionne de transformer l’industrie, en commençant par le Japon, en favorisant une adoption généralisée de l’IA à l’échelle mondiale, renforçant ainsi la compétitivité dans tous les secteurs et contribuant à une société durable.



Takahito Tokita, PDG de Fujitsu : « La collaboration stratégique de Fujitsu avec NVIDIA va accélérer la transformation des entreprises et du secteur public par l’IA. En combinant les technologies de pointe des deux sociétés, nous allons développer et proposer une infrastructure ‘full-stack’ d’IA, en commençant par des secteurs clés comme l’industrie manufacturière dans lequel le Japon est un leader mondial. Pour répondre aux besoins croissants en matière d’infrastructure d’IA, Fujitsu et NVIDIA étendront ce partenariat dans les domaines du calcul haute performance et de l’informatique quantique.»



Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA : « La révolution industrielle de l’IA a commencé, et nous devons bâtir l’infrastructure qui la propulsera; au Japon et dans le monde entier. Fujitsu est un véritable pionnier de l’informatique et le leader Japonais incontesté dans le supercalcul, la recherche quantique et les systèmes d’entreprise. Ensemble, NVIDIA et Fujitsu connectent et étendent leurs écosystèmes afin de forger un partenariat puissant pour l'ère de l'IA. »



Contexte



Bien que l’IA générative aide déjà les personnes à communiquer et créer plus rapidement, ses coûts élevés et ses obstacles techniques compliquent son déploiement, réservant l’essentiel de ses bénéfices aux grandes entreprises. Afin d’accélérer l’adoption de l’IA et stimuler la transformation industrielle, Fujitsu collabore avec NVIDIA pour renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’IA en préservant leur autonomie dans l'utilisation de cette technologie.



Vision d’une infrastructure « full-stack » d’IA



En partenariat avec NVIDIA, Fujitsu vise à mettre en place un cycle de co-création entre l'homme et l'IA et une évolution continue des systèmes en intégrant un calcul IA à grande vitesse soumis à l’appréciation et à la créativité humaine. Concrètement, il s’agit d’accélérer la production à l'aide de jumeaux numériques, de tirer parti de l’IA physique [1], y compris la robotique pour automatiser les processus afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre, et stimuler l'innovation humaine. L’infrastructure « full-stack » d’IA intersectorielle qui en résultera déploiera des capacités avancées pour atteindre une automatisation transformatrice et une intelligence jusqu’alors inaccessible.



Trois axes majeurs du partenariat élargi entre Fujitsu et NVIDIA



Co-développement d’une plateforme d’agents d’IA auto-évolutive pour l’industrie

Développement d’une plateforme d’agents d’IA alliant haute vitesse et sécurité renforcée grâce à la prise en charge multi-locataires, s’appuyant sur Fujitsu Kozuchi et intégrant la technologie d’orchestration de charges IA de Fujitsu (développée avec la technologie courtage informatique IA de Fujitsu) avec la plateforme NVIDIA Dynamo.

Création d'un mécanisme permettant aux agents et modèles d'IA d'évoluer de manière autonome et d'être personnalisés pour des secteurs spécifiques tels que la santé et l'industrie manufacturière ainsi que pour les besoins des clients, grâce à l'utilisation de NVIDIA NeMo et à l'amélioration des technologies multi-agents IA de Fujitsu, notamment l'optimisation du modèle d'IA Takane de Fujitsu.

Mise à disposition de ces agents d’IA sous forme de microservices NVIDIA NIM, afin d’accélérer et de simplifier l’adoption de l’IA par les clients grâce à l’optimisation des inférences.

Co-développement et promotion d’une infrastructure informatique de nouvelle génération

Co-développement d'une infrastructure informatique de nouvelle génération sophistiquée et à haut débit, intégrant la série de processeurs de pointe FUJITSU-MONAKA de Fujitsu et les processeurs graphiques haute performance de NVIDIA, associés à la technologie NVIDIA NVLink-Fusion.

Création conjointe d’une plateforme informatique IA optimisée dès le niveau du silicium, conçue pour des performances zétascale, favorisant une adoption industrielle généralisée.

Mise en place d’un écosystème complet HPC-IA via un logiciel intégré, combinant les technologies logicielles ARM de Fujitsu avec NVIDIA CUDA, pour un accompagnement global de la transformation IA

Engagement client et mise en œuvre

Création d’un écosystème solide de partenaires pour favoriser l’utilisation des agents IA et modèles, avec la capacité de développer des programmes conjoints pour accélérer la croissance de cet écosystème.

Développement de cas d’usage transformants, dans des secteurs industriels ciblés, utilisant l’infrastructure IA au service de la société.

Promotion de la transformation sociétale par l’IA dans des domaines comme la robotique, via la mise en œuvre de technologies avancées telles que l’IA physique, contribuant ainsi à la croissance des clients.

Perspectives



Grâce à cette collaboration avec NVIDIA, Fujitsu entend ouvrir de nouveaux marchés IA dans des domaines jusqu’ici difficiles d’accès. En érigeant cette infrastructure IA en fondement essentiel de la société numérique japonaise à l’horizon 2030, cette initiative accélérera la croissance du marché de l’IA en entreprise, favorisera le développement économique et générera une valeur sociale significative.



Note



[1] IA physique : une IA qui perçoit et évalue des situations réelles via des capteurs et exécute des tâches de manière autonome grâce au fonctionnement des actionneurs (par exemple dans des robots).