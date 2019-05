IA : EURODECISION sensibilise les opérationnels de la RATP

Le 25 janvier, dix personnes du Groupe RATP, parmi lesquelles des exploitants, des mainteneurs et des collaborateurs de l’ingénierie, ont participé à une journée d’acculturation et d’échanges sur le thème « Introduction à l’Intelligence Artificielle » animée par la société EURODECISION. « Le programme Intelligence Artificielle vise à construire et mettre en œuvre la stratégie IA pour le Groupe RATP, explique Yohan Amsterdamer, Chef de projets Intelligence Artificielle au sein de la RATP. Nous engageons, avec les départements métiers, la réalisation de projets d’innovation concrets ainsi que notre compréhension fine des enjeux qu’elle ouvre pour l’entreprise. » La mission de ce programme est également de sensibiliser et d’acculturer les équipes opérationnelles, afin que chacun ait une bonne compréhension de l’Intelligence Artificielle et qu’il soit en mesure d’identifier les sujets auxquels ses différentes technologies peuvent s’appliquer dans leur quotidien.



Pour introduire l’Intelligence Artificielle auprès de ce groupe d’opérationnels, la RATP s’est appuyée sur les experts d’EURODECISION, entreprise spécialisée dans les mathématiques décisionnelles (optimisation, intelligence artificielle, data science, recherche opérationnelle). La journée d’échanges a ainsi permis de présenter les enjeux de l’Intelligence Artificielle et de dresser un panorama des technologies. La théorie a été illustrée par de nombreux exemples de projets métiers réalisés avec succès pour d’autres industriels. « Cette journée a remporté un franc succès. Les personnes présentes lors de cette journée ont désormais une meilleure compréhension de ce que sont LES Intelligences Artificielles. Chacun a compris qu’il existe plusieurs technologies de mathématiques décisionnelles et qu’il convient de choisir les plus appropriées pour mener à bien un projet d’IA » conclut Yohan Amsterdamer.