IBM innove en matière de stockage pour l'intelligence artificielle et le big data, de protection moderne des données et de multicloud hybride

Le stockage pour l’Intelligence Artificielle (IA) et le big data



IBM continue d'améliorer ses solutions de stockage pour l'Intelligence Artificielle (IA) et le big data afin que ses clients tirent le meilleur parti de leurs données toujours en croissance sur site et dans le cloud. Aujourd'hui, IBM annonce, sur la solution Spectrum Discover, des innovations qui permettent à ses clients d'exploiter des sources et des types de données plus hétérogènes pour tirer des informations plus approfondies de l’IA et de l’analytique. Ils peuvent étendre, avec la solution IBM Cloud Object Storage, leur capacité à consolider des données en rapide expansion sur du stockage objet, et à moderniser la protection des données, avec la solution Spectrum Protect Plus, pour supporter davantage de workloads dans des environnements de cloud hybride.



L'analytique et l'intelligence artificielle sont les moyens par lesquels une entreprise peut transformer ses données en valeur. De plus en plus, ces données sont non structurées, or les données non structurées constituent des défis uniques. IBM Spectrum Discover aide les entreprises à relever ces défis en fournissant une gestion unifiée des métadonnées et des informations que ce soit pour du stockage de fichiers ou d’objets, sur site ou dans le cloud.



« L'avenir de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle repose sur des données non structurées et nous sommes enthousiasmés par les possibilités qu'IBM Spectrum Discover offre aux innovateurs, aux architectes et aux experts de domaine dans tous les secteurs afin de créer de nouvelles expériences digitales et d’extraire une plus-value de leurs données comme jamais auparavant », déclare Stan Wysocki, President of IBM Business Partner Mark III Systems. « En tant que partenaire Platinum d'IBM travaillant conjointement avec des entreprises autour d'IBM Spectrum Discover depuis la version bêta, Mark III voit l'énorme potentiel pour les data scientists, les chercheurs, les équipes d'analytique, les développeurs et les architectes IT non seulement pour améliorer considérablement leur compréhension de leurs océans de données, mais aussi pour poser les bases de la prochaine génération d’IA, de machine learning et d’analytique »



Préparer son infrastructure pour le futur – Trouver des solutions d’IA qui s’intègrent avec une stratégie autour des données



Etant déjà un outil puissant pour mieux tirer parti des données non structurées à l'échelle de l’exabyte, IBM Spectrum Discover étend la prise en charge des environnements de stockage hétérogènes avec des connecteurs pour Dell EMC Isilon, NetApp, Amazon S3, Ceph et d’autres sources de données compatibles S3 et NFSv3 pour offrir des informations clés dans un univers étendu de données fichier et objet, tant sur site que dans le cloud. IBM a également ajouté de nouvelles fonctions de classification et d'étiquetage des données basées sur leur contenu, avec la possibilité d'extraire des métadonnées de plus de mille types de fichiers différents. Il est également possible de détecter automatiquement certains types d'informations personnelles confidentielles (PII) et d'autres types de données sensibles, ce qui facilite potentiellement la gestion des données par les entreprises conformément aux réglementations RGPD, entre autres. Ces améliorations sont conçues pour permettre aux entreprises de créer un écosystème de données ouvert et transparent pour l'intelligence artificielle et l'analytique, faciliter la recherche et la caractérisation des données par les data scientists à des fins d'analyse et permettre aux administrateurs de stockage d'optimiser la volumétrie de stockage et de gérer la croissance des données non structurées.



IBM Cloud Object Storage



IBM Spectrum Discover n'est pas la seule offre de stockage IBM à bénéficier d'améliorations significatives. IBM annonce également la prochaine génération de fonctionnalités et de valeur pour IBM Cloud Object Storage. Lorsque les données croissent à un rythme effréné, une entreprise a besoin de deux choses : l’augmentation de volumétrie tout en cherchant à faire des économies. IBM Cloud Object Storage Gen 2 offre une nouvelle architecture de stockage objets évolutive à plus de 10 PB dans un seul rack à un coût inférieur à un centime par Go par mois[1]. Les plus petites volumétries sont également plus économiques[2], et la nouvelle architecture offre la flexibilité permettant d’adapter les configurations pour répondre à des exigences uniques de performance ou de capacité.



« Avec les dernières mises à jour de la famille de produits IBM Cloud Object Storage, Gen2, nous avons vu de nombreuses nouvelles opportunités et la possibilité de retourner voir des clients qui envisageaient auparavant de l’utiliser mais qui n’avaient pas encore franchi le pas », déclare Todd Schneeberger, Field Solutions Architect, CDW. « Gen2 apporte davantage de flexibilité avec des performances plus élevées et un prix plus bas. L'augmentation de la densité permet également de réduire l'encombrement au sol et donc les coûts dans de nombreux environnements de datacenter. Plus globalement, nos clients sont enthousiastes à l'idée de développer leur stockage à long terme, qu'il s'agisse de sauvegarde, d'archivage ou d'autres besoins, à la fois sur site, dans plusieurs datacenters et avec une intégration transparente avec le Cloud ».



Une protection moderne des données



Le principe de sécurisation des données d'IBM Storage n'a pas été négligé dans les annonces d'aujourd'hui. Selon IDC, 73% des grandes entreprises (plus de 1 000 employés) prévoient d'utiliser le cloud public pour la sauvegarde, l'archivage et la reprise après sinistre des opérations tournant en nominal sur site[3]. IBM Spectrum Protect Plus offre une protection des données moderne pour les environnements multicloud hybrides. Désormais, cette puissante solution moderne de protection des données est disponible sur la Marketplace d'Amazon Web Services (AWS) pour fournir une gestion unifiée des workloads de bases de données sur site et hébergées dans le cloud chez AWS.



« La capacité d'IBM Spectrum Protect Plus à sauvegarder des bases de données tournant dans AWS nous permet de gérer de manière centralisée les sauvegardes, réplications et restaurations d’Oracle, Microsoft SQL, DB2 et MongoDB pour les clients qui ont des workloads exécutées sur site et dans le cloud », explique Joseph King CTO, VP Presales and Technology Services, CAS Severn. « Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité très intéressante qui rationalise l'administration des sauvegardes et réduit le coût de la reprise après sinistre. »



IBM Spectrum Protect Plus a été amélioré grâce à un certain nombre de fonctionnalités et de capacités supplémentaires, incluant l'intégration avec les solutions de bandes d'IBM pour obtenir une protection de type "air gap" pour les données, le support d’Amazon Glacier, Azure archive, et IBM Cloud Object Storage archive tier ; nouvelle fonctionnalité de reprise après sinistre en repartant de référentiels de sauvegarde fonctionnant sur AWS ; une amélioration de l’interface utilisateur et des traductions vers plusieurs nouvelles langues, parmi de nombreuses autres améliorations.



Multicloud hybride et plus



En plus de ces annonces majeures, IBM Storage annonce également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités supplémentaires :



Découvrez 10 façons clés dont les données peuvent constituer un avantage stratégique pour votre entreprise



Un nouveau CVD (Cisco Validated Design) pour la solution d’infrastructure convergée VersaStack™, basé sur l’IBM FlashSystem 9100 qui fonctionne avec IBM Spectrum Virtualize. Cela permet à une entreprise de transférer des données dans une configuration multicloud hybride. Il s'agit du premier CVD pour IBM VersaStack concernant une plateforme de stockage basée sur NVMe.



IBM Spectrum Scale prend désormais aussi bien en charge les données locales que les données stockées sur AWS ou IBM Cloud.



La famille IBM FlashSystem offre un certain nombre de nouveaux upgrades sans interruption de service.



Les switches SAN de type C d'IBM Storage Networking proposent des options relatives au support de FC-NVMe et disposent d’ASIC permettant une analyse de pointe du SAN, parmi de nombreuses autres améliorations.



La solution IBM Storage for Blockchain élargit son offre pour inclure des options supplémentaires de performance, de capacité et de coût pour le stockage des données « off-chain ».



Ce large éventail d'annonces provenant d'IBM Storage aujourd’hui démontre notre engagement continu à aider nos clients à construire et à maintenir des environnements multicloud hybrides ouverts.



[1] Moins de 0,008 $ par Go de capacité utilisable par mois, basé sur le prix public pour le Slicestor 106 entièrement configuré avec les coûts du matériel, du logiciel et du support pendant 3 ans.



[2] Par rapport aux systèmes Gen1 précédents. À partir de moins de 43 100 dollars par système, basé sur le prix public d'une configuration de départ de 144 To (1 an de garantie du matériel, du logiciel et du support).



[3] IDC: Vue d'ensemble du marché du stockage IaaS dans le cloud public et des opportunités pour les partenaires, juin 2018. https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44304518