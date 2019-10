IBM optimise "Watson Anywhere" avec de nouveaux clients et des innovations conçues pour rendre encore plus facile la mise à l'échelle de l'intelligence artificielle sur tous les types de cloud

Reconnaissant que les entreprises mettent du temps à adopter l'intelligence artificielle, en partie à cause de la complexité croissante des données, IBM (NYSE : IBM) dévoile aujourd'hui de nouvelles innovations qui optimisent son approche Watson Anywhere pour mettre à l'échelle l'intelligence artificielle sur tous les types de cloud, et de permettre à une multitude de clients de tirer parti de la stratégie pour intégrer l'intelligence artificielle à leurs données, où qu'elles se trouvent.



La complexité croissante des données, ainsi que leur qualité, les pénuries de compétences et le manque de "culture" de la donnée contribuent à ralentir l'adoption de l'IA à un moment où l'intérêt pour cette technologie ne cesse de croître. Par exemple, bien que l'enquête de Gartner sur l'agenda des DSI de 2019 estime que les déploiements d’IA sont passés de 4% à 14% entre 2018 et 2019, ces chiffres sont bien en deçà des 83% d’entreprises qui considèrent la technologie comme une opportunité stratégique. Pour ajouter aux défis, un récent rapport d'IBM « Institute for Business Value » estime que les entreprises utilisent au moins cinq cloud. Et chacun d'entre eux est livré avec des processus et des interfaces de gestion différents. Le rapport indique que « ce qui devait être simplifié a, dans de nombreux cas, accru la complexité ».



Les innovations annoncées aujourd'hui - appelées Watson Anywhere 2.0 - sont conçues pour aider les organisations à surmonter les obstacles à l'IA. De la détection des biais dans les modèles d'IA pour donner aux utilisateurs une plus grande confiance dans leurs résultats d'IA à la compréhension des nuances de la voix humaine, ces nouvelles fonctionnalités peuvent être exécutées sur n'importe quel cloud via la plate-forme Cloud Pak for Data d’IBM pour connecter facilement leurs vastes réserves de données à l'IA.



Air France-KLM accueille un robot vocal d’IBM Watson Assistant



Afin d'accélérer le service client et d'améliorer l'expérience des passagers, l'équipe du service client d'Air France-KLM a récemment accueilli un nouveau membre: un robot vocal baptisé MIA (My Interactive Assistant), qui s'appuie sur IBM Watson Assistant avec Voice Interaction. Air France-KLM a collaboré avec IBM pour développer le robot vocal afin d’améliorer l’expérience client en réduisant le temps de traitement des dossiers. Depuis le début du pilote en juillet sur un seul pays, MIA a répondu à 4500 appels de personnes ayant besoin d'informations supplémentaires sur leurs vols ou leurs projets de voyage. MIA demande au client son numéro de référence de la réservation (PNR) et extrait de ce PNR toutes les informations relatives au passager, y compris le nom, le numéro du vol, le numéro de téléphone, …



En fait, dans 70% des cas, MIA a bien reconnu la personne qui appelle. Le bot vocal passe l'appel à un conseiller humain qui peut prendre le relais de manière transparente. Le conseiller aura déjà en arrière-plan toutes les informations nécessaires sur son écran et pourra résoudre plus rapidement la demande. Plus le nombre de demandes traitées par MIA est élevé, plus il sera intelligent au fil du temps. D’autre cas d’utilisation sont également en cours d’étude.