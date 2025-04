IBM z17 : le premier mainframe entièrement conçu pour l'ère de l'IA

IBM (NYSE : IBM) a annoncé aujourd'hui l'IBM z17, la nouvelle génération de son mainframe emblématique, entièrement conçu avec des capacités d'IA au niveau du matériel, des logiciels et des opérations système. Equipé du nouveau processeur IBM Telum® II, l’IBM z17 étend les capacités du système au-delà de l'IA transactionnelle pour permettre de nouvelles applications.



L’IBM Z est conçu pour redéfinir l'IA à grande échelle et permettre aux entreprises d'évaluer 100 % de leurs transactions en temps réel[i]. Le z17 permet aux entreprises de stimuler l'innovation et d’aller plus loin, notamment en permettant de traiter 50 % d'opérations d'inférence d’IA de plus par jour que le z16[ii]. Le nouveau IBM z17 est conçu pour générer de la valeur métier dans tous les secteurs grâce à un large éventail de plus de 250 cas d'usage d'IA tels que la réduction des risques liés aux prêts, la gestion des services de chatbot, la prise en charge de l'analyse d'images médicales ou la lutte contre la criminalité dans le commerce de détail, entre autres.



L'IBM z17 est l'aboutissement de cinq années de conception et de développement, au cours desquelles plus de 300 demandes de brevet ont été déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques (US Patent and Trademark Office). Conçu avec la contribution directe de plus de 100 clients et en étroite collaboration avec les équipes de recherche (IBM Research) et de logiciels d'IBM, ce nouveau système intègre des fonctionnalités d'IA multi-modèle, de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour protéger les données et des outils qui exploitent l'IA pour améliorer l'ergonomie et la gestion du système :



Apporter l'IA aux données - Les capacités d'inférence d'IA du z17 sont alimentées par un accélérateur d'IA sur puce de deuxième génération intégré au processeur IBM Telum® II, offrant une fréquence et une capacité de calcul accrues, une augmentation de 40 % de la mémoire cache, permettant plus de 450 milliards d'opérations d'inférence par jour et un temps de réponse d'une milliseconde2.



Extension de l'accélération pour l'IA - L'accélérateur IBM Spyre™, qui devrait être disponible au 4ème trimestre 2025 via une carte PCIe, fournira des capacités de calcul supplémentaires pour l'IA en complément du processeur Telum® II. Ensemble, ils créeront des environnements optimisés pour prendre en charge les méthodes d'IA multi-modèles. L'accélérateur Spyre™ est spécialement conçu pour apporter des capacités d'IA générative au mainframe, dont l'exécution d'assistants, en exploitant les données d'entreprise contenues dans le système.



Tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience utilisateur – Le z17 est conçu pour renforcer les compétences et l'efficacité des développeurs et des opérations informatiques grâce à l'utilisation d'assistants et d'agents d'IA, notamment IBM watsonx Code Assistant for Z et IBM watsonx Assistant for Z. En outre, pour la première fois, watsonx Assistant for Z sera intégré à Z Operations Unite pour permettre la détection et la résolution d'incidents par chat à l'aide de l'IA, en utilisant les données des systèmes en direct.



« Les entreprises comprennent rapidement que la valeur de l'IA dépend de l'infrastructure sur laquelle elle s'exécute », a déclaré Ross Mauri, general manager of IBM Z and LinuxONE, IBM. « Avec le z17, nous amenons l'IA au cœur de l'entreprise avec les logiciels, la puissance de traitement et le stockage nécessaires pour rendre l'IA rapidement opérationnelle. En outre, les organisations peuvent mettre leurs vastes réserves inexploitées de données d'entreprise au service de l'IA de manière sécurisée et rentable. »



Intégration complète au niveau du matériel et des logiciels



L’IBM z17 est un système conçu dès le départ pour s'intégrer pleinement dans les environnements hybrides en associant étroitement les innovations matérielles, les capacités logicielles pour l'IA et un large support pour les normes et outils ouverts. Il offre des performances et une fiabilité hors norme tout en repensant la façon dont les développeurs et les opérateurs système interagissent avec l’IBM Z et le gèrent, notamment :



Un système d'exploitation pour l'IA - IBM a également présenté en avant-première le z/OS 3.2, la prochaine version de son système d'exploitation phare pour l’IBM Z, dont la sortie est prévue au 3ème trimestre 2025. Le z/OS 3.2 est conçu pour prendre en charge les capacités d'IA accélérées par le matériel dans l'ensemble du système et les informations d'IA opérationnelles pour les capacités de gestion du système. En outre, z/OS 3.2 prendra en charge les méthodes modernes d'accès aux données, les bases de données NoSQL et le traitement des données du Cloud hybride. Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux logiciels d'IA d'exploiter un plus grand nombre de données d'entreprise et d'en tirer des informations commerciales prédictives.



Des opérations informatiques unifiées – IBM Z Operations Unite, également annoncé aujourd'hui, rassemble des métriques de performance clés et des journaux (logs) provenant de sources multiples sur l’IBM Z, au format OpenTelemetry, afin de simplifier les opérations de l’IBM Z grâce à l'IA. Cette nouvelle solution est conçue pour accélérer le temps de détection des anomalies, isoler l'impact des incidents potentiels et réduire les délais de résolution. Utilisé conjointement avec IBM Concert, les équipes en charge de l’exploitation peuvent bénéficier d'une corrélation intelligente des données opérationnelles dans l'ensemble de l'entreprise. IBM Operations Unite sera disponible sur le marché en mai 2025.



Un accélérateur d'IA pour l'efficacité des entreprises – Grâce aux options d'extension de l'accélérateur IBM Spyre™ qui devraient être disponibles au 4ème trimestre 2025 via une carte PCIe, l’IBM z17 vise à transformer l'expérience utilisateur sur la plateforme. Les clients pourront implémenter les solutions d’assistants et agents d'IBM, basées sur les modèles Granite d'IBM, de manière native sur le z17 sans prendre le risque supplémentaire associé au déplacement des données ou de la logique métier sensible hors de la plate-forme. Ensemble, ces solutions sont conçues pour former une couche optimisée, afin de permettre aux clients d'accroître leur productivité en toute sécurité et à grande échelle.



Conçu pour la résilience : la sécurité et la cyberdéfense au cœur du dispositif



L'IBM z17 renforce les capacités historiques de la plateforme en matière de sécurité et de résilience solides. Les nouveaux développements en matière d'IA ont permis le déploiement d'une intelligence accrue dans ce domaine de plus en plus important pour les clients, face à l'apparition quotidienne de nouvelles menaces. Cela inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment :



La gestion des secrets - Des fonctionnalités d’HashiCorp, une société IBM, annoncées en mars, sont désormais disponibles sur l’IBM Z pour aider à standardiser la gestion des secrets dans le Cloud hybride. IBM Vault utilise une sécurité basée sur l'identité pour authentifier et autoriser l'accès aux secrets, certificats, clés, tokens et autres données sensibles. Avec l'ajout d’IBM Vault, les clients peuvent disposer d'une solution unique pour aider à protéger les applications critiques en gérant l'ensemble du cycle de vie des secrets sur l'ensemble de leur parc informatique.



La sécurité des données grâce à l'IA - IBM prévoit de fournir de nouvelles fonctionnalités permettant de détecter et classer les données sensibles sur la plateforme. Cela permettrait d'exploiter Telum® II et d’utiliser le traitement du langage naturel afin que les données critiques puissent être identifiées et protégées. De plus, notre dernière solution de sécurité basée sur l'IA, IBM Threat Detection for z/OS, est conçue pour détecter et identifier les anomalies potentiellement malveillantes qui pourraient être le résultat d'une cyberattaque.



IBM étend la prise en charge basée sur l'IA à l’IBM z17



L'expérience d'IBM en matière de support sur mesure et complet aide les clients IBM Z à répondre aux demandes au-delà de la maintenance traditionnelle. Fourni par IBM Technology Lifecycle Services, le support d’IBM pour le z17 aide les clients à optimiser leurs environnements pour des performances optimales afin de faire face aux risques et aux interruptions des opérations critiques. Les processus d’IA d’IBM, basés sur IBM watsonx, simplifient la remédiation des incidents, aident à améliorer le temps de résolution des cas, et prennent désormais en charge les systèmes IBM Z.



IBM propose un stockage sécurisé et agile



L’IBM Storage DS8000 joue un rôle clé en tant que solution de stockage intégrée à l’IBM Z. La dernière génération de l'IBM Storage DS8000 (10ème génération) est conçue pour exploiter toute la puissance de l'IBM z17, offrant aux entreprises un accès aux applications critiques, des performances de données cohérentes et optimisées, et une architecture modulaire permettant d'adopter les dernières technologies issues de la recherche d'IBM pour alimenter la croissance de l'entreprise tout en monétisant les données. Ensemble, l’IBM Z et IBM Storage offrent une infrastructure moderne qui constitue une plateforme sécurisée et agile pour les applications critiques.



Disponibilité



L’IBM z17 sera disponible sur le marché le 18 juin 2025. Pour en savoir plus : IBM.com/z17. L'accélérateur IBM Spyre™ devrait être disponible à partir du 4ème trimestre 2025.