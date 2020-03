[INTERVIEW CROISEE] Enjeux business et besoins utilisateurs : comment évoluent les projets schémas directeurs ?

Cyril Breton : Le Big Data n’a pas fondamentalement changé les besoins de nos clients. Bien entendu, les trois principaux « V » du Big data (Volume, Vitesse et Variété) ont permis de traiter plus de données mais souvent des bases Oracle, Teradata et bien d’autres permettaient déjà de gérer d’importants volumes de données. Concernant la vitesse, on constate au fil du temps que, sur le plan du décisionnel, très peu de use cases nécessitent du temps réel. Concernant la variété, elle a aussi permis d’ajouter quelques indicateurs complémentaires, principalement dans le monde Marketing. Bien souvent, ces projets Big Data n’ont pas été montés avec dans l’idée de répondre à un use case probant, et le résultat a été finalement assez pauvre pour l’utilisateur final. En créant une nouvelle approche de la donnée avec le Data Thinking, nous avons voulu remettre au centre des réflexions les enjeux business et les besoins utilisateurs.



Jean-Luc Lyczak : La dimension « BIG » dans la notion de Big Data a des significations très diverses. La plus probante pour les entreprises est de pouvoir disposer de tout type de données, de les rendre disponibles au plus grand nombre et de les enrichir en permanence. C’est ainsi qu’il faut envisager toute interaction avec les données, en mettant à disposition les résultantes de l’usage même que chacun en fait. La donnée est brute, l’information est la valeur qu’on en retire. Mettre à disposition cette information, la diffuser selon une nouvelle boucle vertueuse, matérialise cette dimension du « BIG » que j’évoquais. À mon sens, le concept de DataLake est le développement le plus marquant de l’approche du Big Data. Il s’agit de réservoirs de données, d’informations, de connaissances accumulées. Le DataLake matérialise la possibilité d’enrichir et de disposer de ces informations.