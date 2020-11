Micropole annonce la nomination de Muriel Huriot au poste de Directrice de la Transformation et de l’Expérience Clients

Forte de 14 ans d’expérience dans la définition et la mise en œuvre de programmes de transformation pour des grands groupes internationaux dans les services et l’industrie, Muriel Huriot rejoint le comité de Direction de Micropole en tant que Directrice de la Transformation et de l’Expérience Clients.



Diplômée de l’Ecole des Ponts et de Stanford en Design Thinking, et d’un Master en Management Paris-V, Muriel Huriot a passé 12 ans à développer l’activité de conseil au sein de cabinet en stratégie et management (BearingPoint, Altedia). Elle a ensuite occupé des fonctions plus opérationnelles en tant que Transformation Success Manager au sein d’entreprises.



Muriel Huriot aura pour mission de contribuer à l’évolution du plan stratégique de Micropole afin de mettre en place une organisation « client centric » pérenne et de renforcer la diffusion d’une culture Client au sein de l’ensemble du Groupe.



« Je suis très heureux que Muriel Huriot ait rejoint notre équipe de direction. Son expérience dans la transformation d’entreprises va insuffler un nouvel élan dans la mise en œuvre de notre stratégie fondée notamment sur la Valeur Ajoutée et dans laquelle l’Expérience Client joue évidemment un rôle majeur », commente Christian Poyau, Président-Directeur Général de Micropole.



Muriel Huriot agira en tant que catalyseur de la co-construction entre l’entreprise, ses clients et ses partenaires au sein de Micropole.



« Ma mission est d’aller au-delà de la simple prise en compte des attentes des clients. Plus que jamais, avec la période que nous traversons, les dimensions humaine, émotionnelle et expérientielle font la différence dans l’approche et la co-construction avec nos clients et nos partenaires. L’ADN de Micropole, fondé sur l’innovation et l’excellence, ainsi que l’étendue du portefeuille clients constituent déjà une base solide de croissance. J’ai hâte d’accélérer le développement de Micropole avec toute l’équipe – pour nos clients », se réjouit Muriel Huriot.



La création d’une Direction de l’Expérience Client permettra donc de placer la satisfaction des clients au centre des actions du Groupe afin de les accompagner efficacement dans leur transformation autour de la Data et du Digital. Ceci renforce également le positionnement différenciant de Micropole pour accélérer le déploiement de sa stratégie et ses objectifs de croissance et de rentabilité.