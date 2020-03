Infor annonce qu’il s’associe à Snowflake pour créer des entrepôts de données automatisés avec la plateforme d'analyse et de veille stratégique full-stack Birst

Infor, l’un des principaux éditeurs d’applications métier disponibles dans le Cloud, annonce s'être associé à Snowflake, la plateforme de données cloud, afin d’aider les entreprises à mettre en place des entrepôts de données automatisés en s’appuyant sur la plateforme d'analyse et de BI Birst.



Birst est une plateforme unique, intégrée de bout en bout, permettant de concevoir des entrepôts de données automatisés nativement sur Snowflake, éliminant ainsi le besoin d'ELT/ETL séparés (extraction, chargement et transformation et extraction, transformation et chargement), de modélisation et de préparation des données, ainsi que d'outils d'analyse. En outre, la plateforme Birst offre une gouvernance des données d'entreprise et un contrôle/sécurité précis au niveau des lignes et des colonnes au sein de Snowflake, ainsi qu'un audit et un suivi intégré de l'utilisation.



Les clients communs peuvent utiliser les capacités de préparation de données en libre-service de Birst pour combiner les données créées par l'utilisateur final avec les données d'entreprise dans Snowflake, offrant ainsi un véritable libre-service aux utilisateurs et aux analystes.



Birst et Snowflake fonctionnent tous deux en mode natif dans AWS (Amazon Web Services), ce qui accélère le traitement et l'interrogation des données, tout en évitant d'avoir à exporter les données depuis Snowflake.



« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Infor », déclare Kevin Miller, ‘Vice President of Systems Integrators’ chez Snowflake. « Grâce à cette intégration, les clients peuvent désormais profiter de l'automatisation et de l'intelligence de la BI en réseau de Birst au sein de Snowflake. Cela permettra aux clients de bénéficier d’une expérience optimale, tout en éliminant les mouvements de données inutiles ».



Kim Davis, ‘Vice President of BI & Analytics Partnerships’ chez Infor, précise : « Nos clients communs bénéficieront de la rapidité, de l'évolutivité et de la rentabilité de l'entrepôt de données de Snowflake, conçu dans le cloud et ne nécessitant aucune gestion. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs peuvent effectuer toutes les transformations ELT et l'automatisation de l'entrepôt de données au sein de la base de données de Snowflake ».



La plateforme cloud de BI et d'analyse Birst aide les organisations à comprendre et à optimiser les processus en moins de temps qu’il n’en faut aux solutions traditionnelles. Conçu à partir de technologies d'automatisation et de machine learning brevetées, Birst relie les équipes et les applications de toute l'organisation via un réseau d'analyse fiable, fournissant des informations qui aident les entreprises à prendre des décisions pertinentes. Cette approche unique a aidé les organisations à transformer leur mode de fonctionnement, la plupart du temps en 90 jours, voire moins encore.