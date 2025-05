Informatica annonce la disponibilité de MDM SaaS sur Oracle Cloud Infrastructure en tant que partenaire privilégié

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion des données d'entreprise dans le Cloud s’appuyant sur l'IA et partenaire d’Oracle, annonce aujourd'hui la disponibilité prochaine de son service de gestion des données de référence (MDM) et de la plateforme Intelligent Data Management Cloud™ sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI), permettant aux clients d'utiliser Informatica MDM en mode natif dans leur environnement OCI. En outre, Informatica a été désigné comme partenaire privilégié pour l'intégration de données dans le Cloud d'entreprise, la gouvernance des données et la gestion des données de référence, pour les solutions de data warehouse et de lakehouse sur OCI. Ces annonces ont été faites aujourd'hui à l'occasion de l'événement Informatica World à Las Vegas.



Le service MDM d'Informatica permet d'unifier les données à l'échelle de l'entreprise pour obtenir une vue précise, de haute qualité et contextuelle à 360 degrés des données métier critiques, afin de favoriser l'analytique et les insights alimentées par l'IA. La disponibilité d'Informatica MDM SaaS sur OCI permet aux entreprises de créer une vue unique et unifiée de leurs données métier, en garantissant la cohérence, l'exactitude et l'exhaustivité des données. Cette base de données fiable peut contribuer à améliorer la prise de décision, à rationaliser les processus métier et à améliorer l'expérience client.



Ce lancement permettra en outre aux clients d'Oracle Cloud Infrastructure de tirer parti de l'ensemble des services Intelligent Data Management Cloud d'Informatica en mode natif sur OCI, ce qui leur permettra d'acheter des applications MDM et d'autres applications Informatica via Oracle Cloud Marketplace en utilisant leurs crédits OCI.



Cette collaboration fournira des données précises et fiables pour les applications d’IA générative et d'IA agentique, ainsi qu'une myriade de cas d'utilisation dans tous les secteurs, tels que l'optimisation de l'expérience client et les recommandations de marketing prédictif, l'amélioration de la gestion des fournisseurs et des vendeurs, de meilleurs résultats pour les patients dans le secteur des soins de santé et des sciences de la vie et une meilleure gestion du cycle de vie des clients dans le secteur des services financiers.



« La collaboration de longue date de Deloitte avec Informatica et Oracle permettra à nos clients communs d'exploiter et d'extraire de la valeur des données qui se trouvent dans l'infrastructure Oracle Cloud », a déclaré Pavel Krumkachev, principal, Deloitte Consulting LLP. « Avec le service MDM d'Informatica sur OCI, nos clients peuvent créer une base de données solide et fiable alors qu'ils cherchent à concevoir et à déployer des applications d’IA générative et d'IA agentique qui permettent de meilleures prises de décision basées sur l'IA et de nouveaux cas d'utilisation innovants. »



« Oracle est heureux de voir son partenariat avec Informatica se développer et s'étendre », a déclaré Hasan Rizvi, Executive Vice President, Database Engineering chez Oracle. « En introduisant Informatica MDM SaaS en natif sur OCI, nos clients communs bénéficieront de la possibilité d'accéder à une source unique de vérité dans tous les domaines et d'exploiter ces données pour leurs cas d'utilisation les plus critiques et transformationnels, y compris les applications d'IA agentique. »



Les principaux avantages pour les clients de la disponibilité native de MDM sur OCI sont les suivants :



Possibilité de créer des golden records pour plusieurs sources de données, ce qui permet de disposer d'une source de vérité unique et faisant autorité pour toutes les entités de données critiques.

Permet une approche MDM multidomaine pour gérer et maintenir les entités de données critiques dans plusieurs domaines de l'organisation, tels que les clients, les produits, les fournisseurs, les sites, etc. Cela permet de réduire les silos de données en fournissant une vue holistique des données de l'entreprise, d'améliorer la qualité des données en garantissant leur cohérence et de fournir un cadre solide pour la gouvernance des données, facilitant ainsi le respect des réglementations en matière de confidentialité des données.

Fournit une solution transparente pour les clients utilisant les offres Oracle Cloud, y compris Oracle Autonomous Database. MDM sur OCI sera également disponible sur Oracle Cloud Marketplace, ce qui permettra aux clients d'Oracle d'obtenir facilement les services.

Informatica a développé des connecteurs pour une utilisation transparente de sa plateforme Cloud avec Oracle Autonomous Database et Oracle Object Storage, rendant les données de ces sources Oracle accessibles, partagées et maîtrisées rapidement, améliorant ainsi l'utilisation des données pour la prise de décision et l'innovation.



« Nous sommes honorés de recevoir la désignation de partenaire privilégié d'Oracle pour le MDM, ce qui démontre notre leadership dans le domaine du MDM et souligne notre engagement à apporter une valeur conjointe à nos entreprises clientes », a déclaré Manouj Tahiliani, vice-président senior et directeur général d'Informatica. « Nous sommes ravis d'annoncer la disponibilité prochaine d'Informatica MDM sur OCI, ce qui permettra aux clients communs d'Informatica et d'Oracle d'exploiter plus facilement des données de référence fiables pour la prise de décision et l'innovation alimentée par l'IA. »



Disponibilité

MDM sur Intelligent Data Management Cloud d'Informatica pour Oracle Cloud Infrastructure sera disponible en octobre 2025.