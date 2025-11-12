Informatica collabore avec Emirates Flight Catering pour mettre en place un service de restauration plus intelligent et axé sur les données

Informatica (NYSE : INFA), leader dans la gestion des données cloud alimentée par l'IA pour les entreprises, s'est associé à Emirates Flight Catering (EKFC), l'un des plus grands services de restauration au monde, afin de moderniser son infrastructure numérique et d'améliorer l'efficacité, la transparence et la durabilité de ses opérations. EKFC a choisi la plateforme SaaS de Master Data Management (MDM) multi-domaines basée sur le cloud d'Informatica, qui résout le problème de la fragmentation des données relatives aux produits, aux fournisseurs et aux clients, permettant ainsi de mieux comprendre les besoins des clients et de leur offrir des services hyper-personnalisés.



Pilier essentiel du groupe Emirates, Emirates Flight Catering opère avec le même niveau d’engagement pour l'excellence et l'innovation que celui qui fait le renom d’Emirates, l’une des marques aéronautiques les plus prestigieuses au monde. Produisant plus de 225 000 repas par jour pour plus de 100 compagnies aériennes clientes, Emirates Flight Catering exploite l'une des installations de restauration les plus complexes au monde. Son succès repose non seulement sur une production à grande échelle, mais aussi sur une coordination précise entre l'approvisionnement, la gestion des stocks et la logistique, afin de fournir à chaque fois des repas de haute qualité dans les délais impartis.



« Chez Emirates Flight Catering, des données précises et en temps réel sont au cœur de chaque ingrédient, recette, repas et décision. Notre partenariat avec Informatica et l'adoption de leur solution SaaS de MDM dans le cloud nous permettent de créer une source unifiée et fiable de données sur les articles, accessible à l'ensemble de notre entreprise et à nos centaines de fournisseurs. La transition vers un modèle axé sur l'IA et le cloud améliore notre gouvernance des données et notre collaboration avec les fournisseurs, ce qui nous permet de rationaliser nos opérations, d'améliorer la visibilité et d'accélérer les initiatives en matière de développement durable. Les workflows d'intégration des matériaux régis par Informatica et les capacités en libre-service des fournisseurs sont essentiels pour maintenir une qualité rigoureuse des données », a déclaré Tad Nadolny, vice-président des Systèmes informatiques chez Emirates Flight Catering.



Au cœur de cette transformation, se trouve en effet le déploiement d'un portail en libre-service pour les fournisseurs, alimenté par la plateforme MDM SaaS d'Informatica. Celui-ci fournit au réseau de plus de 300 fournisseurs d'EKFC des workflows régis par les données, ce qui améliore considérablement la précision au point d'entrée et accélère directement les cycles d'approvisionnement. En standardisant l'intégration et la gouvernance des données grâce à la plateforme cloud d'Informatica, EKFC développe l'agilité opérationnelle nécessaire pour répondre rapidement aux demandes des clients, avec la transparence des données requise pour mesurer efficacement ses engagements environnementaux, sociétaux, de gouvernance (ESG) et en matière de développement durable.



À court terme, EKFC prévoit que cette intégration favorisera une collaboration transparente entre les fournisseurs et les équipes internes sur une plateforme cloud unifiée, améliorant ainsi le contrôle des stocks et permettant une planification plus agile de la production. Cela est essentiel pour une entreprise qui valorise la précision et le volume, car elle répond aux exigences élevées des clients internationaux.



Pour l'avenir, EKFC envisage une chaîne d'approvisionnement entièrement transparente et réactive, avec des mises à jour instantanées sur les substitutions et les rappels de produits, une gestion plus intelligente des stocks afin de minimiser le gaspillage, et des analyses prédictives basées sur l'IA afin d'automatiser les processus et de découvrir des opportunités d'amélioration continue. À mesure qu'EKFC renforce son cadre de gouvernance des données, l'organisation prévoit de tirer parti des fonctionnalités IA intégrées à la solution MDM SaaS d'Informatica et à la plateforme de données EKFC afin de prévoir les besoins opérationnels, d'automatiser les processus répétitifs et de découvrir de nouvelles opportunités d'amélioration continue.



« En fin de compte, il s'agit de créer une activité de restauration plus intelligente, plus durable et plus résiliente, prête pour l'avenir », a ajouté Tad Nadolny.



Réaffectant déjà plus de 300 tonnes de matériaux recyclables par mois et produisant de l'énergie propre grâce à un toit solaire de 8 000 panneaux, EKFC voit en l'amélioration de la précision et de la traçabilité de ses données l’opportunité de réduire encore le gaspillage alimentaire, d’améliorer l'efficacité des achats et de renforcer la traçabilité des ingrédients issus de sources responsables.



« Nous sommes fiers de collaborer avec Emirates Flight Catering, qui établit une référence mondiale en matière d'excellence opérationnelle », a déclaré Yasser Shawky, vice-président en charge des marchés émergents (MEA) chez Informatica. « Ce partenariat MDM SaaS avec Informatica illustre comment l'innovation basée sur les données transforme des opérations complexes en modèles intelligents, efficaces et durables. En améliorant la visibilité, la gouvernance et la performance en matière de durabilité de la chaîne d'approvisionnement, cette initiative établit une nouvelle norme pour la restauration, générant des résultats commerciaux mesurables et une prise de décision plus intelligente. Travailler avec une organisation aussi avant-gardiste montre comment les données peuvent transformer même les opérations les plus complexes en services intelligents, adaptatifs et prêts pour l'avenir. »