Informatica présente de nouvelles innovations avec Microsoft Fabric et Microsoft Azure OpenAI Service permettant d'obtenir des données fiables pour l'analyse et l'IA

Informatica (NYSE : INFA), leader de la gestion de données dans le Cloud alimentée par l'IA pour les entreprises, présente aujourd'hui des avancées significatives pour renforcer sa collaboration avec Microsoft. Ces annonces ont été faites lors d'Informatica World, la conférence annuelle de l'entreprise sur la gestion des données et l'IA qui se tient actuellement à Las Vegas.



« Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les données pour alimenter leurs initiatives d'analyse et de GenAI, la qualité et la gouvernance des données, ainsi que les expériences de copilotage, deviennent essentielles pour obtenir de bons résultats commerciaux », a déclaré Krish Vitaldevara, Chief Product Officer chez Informatica. « En intégrant nos capacités de gestion des données dans le Cloud directement dans Microsoft Fabric, et en développant CLAIRE ® Copilots en exploitant Azure OpenAI Service, nous donnons aux utilisateurs professionnels les moyens de créer des applications d'analyse et d'IA de qualité professionnelle. »



Aujourd'hui, Informatica dévoile trois innovations essentielles qui permettent d'obtenir des données fiables pour les initiatives d'analyse et d'IA :



L'application native Data Quality d'Informatica pour Microsoft Fabric : Informatica dévoile la prévisualisation publique de son application native Data Quality pour Microsoft Fabric. Grâce à l'intégration de l'application native Microsoft Fabric, les utilisateurs de Fabric ont désormais la possibilité de profiler et de nettoyer les données directement dans l'environnement Fabric. Grâce à cette intégration transparente, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une connexion unique entre les environnements Informatica et Microsoft Fabric. Les utilisateurs peuvent désormais exploiter les capacités de l'Intelligent Data Management Cloud™ d'Informatica en ingérant des données provenant de plus de 300 sources d'entreprise vers les points d'extrémité Microsoft Fabric et exécuter des profils de données au sein de Microsoft Fabric pour analyser les schémas de données, évaluer l'exhaustivité, la conformité et la cohérence des ensembles de données. Pour renforcer sa collaboration avec Microsoft Fabric, Informatica annonce également la prise en charge d'Iceberg Open Table pour Microsoft Fabric.



Extensions de Master Data Management d'Informatica pour Microsoft Fabric : Les extensions MDM (Master Data Management) multi-domaines d'Informatica permettent aux entreprises de consolider les données principales et transactionnelles clés provenant de sources multiples dans Microsoft Fabric. Ces extensions favorisent le développement d'applications d'analyse et d'intelligence artificielle fondées sur des données maîtrisées fiables et de haute qualité dans des domaines clés. Avec les extensions MDM pour Microsoft Fabric, les utilisateurs peuvent désormais exploiter des ressources d'intégration prêtes à l'emploi et préconstruites pour accélérer l'onboarding des données et répliquer sans effort des modèles de données de référence complets, notamment les clients, les produits, les fournisseurs, les emplacements, et plus encore, dans Microsoft Fabric. Le déploiement accéléré réduit le délai d'intégration de données maîtrisées de haute qualité dans Microsoft Fabric de plusieurs semaines à quelques minutes, ce qui permet d'obtenir plus rapidement des informations fiables sur l'activité de l'entreprise. Les extensions de gestion des données de référence d'Informatica pour Microsoft Fabric sont désormais disponibles.



CLAIRE Copilot pour l'intégration des données et l'intégration des applications cloud : Les Copilotes sont une interface utilisateur clé pour l'IA, et CLAIRE Copilot est un assistant IA de confiance pour les professionnels de la donnée afin d'augmenter leurs compétences et leurs connaissances avec le support d’une IA responsable, de la sécurité et de la capacité à gérer les données en toute confiance dans l'ensemble du patrimoine de données. CLAIRE Copilot s'appuie sur Azure OpenAI Service pour l'assistance à la conversation et à la synthèse, la classification des cas d'usage, le mapping des champs et la génération de requêtes. Il utilise également les LLM Open Source hébergés d'Informatica pour automatiser les processus métier et les tâches associées à l'intégration des données et des applications, ce qui permet d'accroître la productivité et d'obtenir plus rapidement des informations. CLAIRE Copilot est désormais disponible en version générale.



« En tant qu'entreprise orientée client, les données fiables constituent les fondements de l'expérience et de l'excellence opérationnelle de Regal Rexnord », a déclaré Timothy Dickson, Chief Digital & Information Officer chez Regal Rexnord. « Informatica et Microsoft sont des partenaires de confiance qui ont unifié notre écosystème de données sur Azure, ce qui nous permet d'adopter facilement des initiatives d'IA et de prendre des décisions plus intelligentes, basées sur les données, qui ravissent nos clients et profitent à notre entreprise. »



« Microsoft Fabric est l'une de nos solutions analytiques à la croissance la plus rapide depuis sa mise à disposition en novembre 2023 », déclare Arun Ulagaratchagan, Corporate Vice President, Azure Data chez Microsoft. « L'intégration poussée d'Informatica à Microsoft Fabric apporte des capacités de gestion des données de niveau professionnel à nos clients communs, leur permettant ainsi de tirer une plus grande valeur de leurs données pour les initiatives d'analyse et d'IA. »