Information Builders obtient les meilleurs classements dans l'étude BI Survey 2018 de BARC

Information Builders, leader des solutions de Business intelligence (BI) et d’analyse décisionnelle a reçu les meilleures notes pour sa plateforme WebFOCUS dans le rapport BI Survey 2018 conduit par le cabinet d’étude européen BARC (Business Application Research Center). Ce rapport est l’étude la plus importante au monde sur les utilisateurs de logiciels de BI, avec plus de 3 000 répondants qui évaluent les acteurs mondiaux sur un large éventail de capacités.



Le rapport d’analyse BI Survey 2018 analyse les commentaires des utilisateurs sur le choix et l'utilisation des solutions de BI selon 30 critères, dont les avantages commerciaux, les recommandations, le rapport qualité-prix, la satisfaction et l'expérience client, la BI opérationnelle, la BI intégrée et le support client.



Le classement impressionnant d'Information Builders résulte des excellentes notes obtenues auprès de deux groupes de référence : les plateformes de BI pour grandes entreprises et les grands éditeurs internationaux de BI. Information Builders obtient des résultats supérieurs à la moyenne dans plusieurs catégories depuis de nombreuses années. Mieux encore, en 2018, sa plateforme WebFOCUS de BI et d’analyse décisionnelle a reçu 17 fois le meilleur classement sur divers critères et a été qualifiée 14 fois en tant que leader sur 60 catégories. Selon les répondants, Information Builders est centré sur ses clients et offre une expérience de vente positive, des bénéfices commerciaux dans les projets complexes et de grande envergure ainsi qu’un bon niveau de support.



WebFOCUS a été reconnu par l’une des personnes interrogées comme une "technologie très évolutive sur tous les domaines et fonctionnalités" offrant "des possibilités illimitées d'application et d'évolutivité". Le rapport souligne également les performances de WebFOCUS qui aident ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle et à réduire leurs coûts, tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs en leur offrant une solution très souple adaptée à de nombreuses utilisations.



Le Dr Carsten Bange, fondateur et CEO de BARC, déclare :

"Le rapport BI Survey 2018 est basé sur les résultats de l'enquête la plus complète menée auprès des utilisateurs de Business Intelligence. Nous sommes impatients de voir comment les utilisateurs perçoivent les leaders de l'industrie qui révolutionnent les données à chaque nouvelle édition. Information Builders s'est engagé depuis longtemps à répondre aux besoins des utilisateurs, comme le démontre cette année encore ses notes élevées dans certains des domaines les plus importants pour le marché de la BI."





Frank J. Vella, directeur des opérations, Information Builders, commente:

"Nous sommes heureux d'être régulièrement reconnus par BARC et par nos utilisateurs comme un leader du marché. Nos classements excellents et constants dans des domaines tels que la BI opérationnelle, la flexibilité et la satisfaction client témoignent de notre engagement à fournir une solution complète et évolutive de bout en bout avec WebFOCUS. Avec celle-ci nos utilisateurs obtiennent des informations utiles et des réponses toujours adaptées à leurs besoins qui sont en évolution permanente."