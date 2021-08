Ivanti acquiert une plateforme IIoT (Industrial Internet of Things - L'internet des objets pour l'Industrie) pour aider ses clients du secteur de la Supply Chain à mieux automatiser leurs workflows afin d'atteindre l'excellence opérationnelle

Ivanti Wavelink, division Supply Chain d'Ivanti, annonce aujourd'hui avoir acquis une plateforme d'automatisation IIoT et de collectes de données appartenant à WIIO. WIIO est une entreprise technologique innovante et est l'un des partenaires Ivanti Wavelink, dont le siège est à Paris, en France. Le rachat de cette plateforme permettra aux clients d'obtenir une image à 360° de leur équipement IIoT, d'identifier et de corriger pro-activement les problèmes et de concevoir des applications évolutives génératrices d'efficacité opérationnelle. Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.



Ivanti Wavelink acquiert cette technologie pour mieux sécuriser la chaîne d'approvisionnement et lui donner des moyens pour l'avenir. Les chaînes d'approvisionnement évoluent sans cesse. Aujourd'hui, les entrepôts et les centres de distribution modernes comprennent des périphériques à la pointe de la technique, comme des convoyeurs intelligents, des capteurs, des caméras, des robots et des cobots (robots collaboratifs). Les interconnexions entre ces périphériques et ces technologies peuvent s'avérer complexes, coûteuses et, parfois, dangereuses. Avec ce rachat, les clients Ivanti Wavelink pourront facilement interconnecter des applications avec les nouveaux systèmes. Ce processus se fera avec peu, voire sans contraintes ni empreintes techniques. L'objectif est d'automatiser rapidement leurs processus d'entrepôt avec du matériel IIoT pour optimiser les opérations de workflow.



Les clients des marchés verticaux (transport et logistique, fabrication, pétrochimie, santé, pharmaceutique, vente, etc.) bénéficieront d'informations en temps réel sur l'état de santé de leur équipement. Ils pourront ainsi détecter pro-activement et corriger automatiquement les vulnérabilités. Ces clients pourront également créer des applications low-code ou no-code visant à automatiser ou à améliorer un grand nombre de leurs processus, et à fournir des fonctions totalement nouvelles. Et surtout, l'abstraction de haut niveau de la solution permettra à nos clients de compléter et de remplacer leurs stratégies de technologie sans impacter la chaîne d'événements en place. Nos clients pourront intégrer ces applications IIoT innovantes à leurs opérations existantes, facilement et de façon transparente, ce qui améliorera les performances et l'efficacité opérationnelle. Cette technologie améliore l'agilité des clients, qui peuvent prendre de bonnes décisions, collecter des données pour leur stratégie Blockchain et effectuer plus facilement des analyses prédictives.



« Nous constatons une demande croissante de la part des entreprises, dans tous les marchés verticaux : elles veulent s'assurer que leurs opérations sur la Supply Chain ont une efficacité optimale. », déclare Brandon Black, Vice-président et directeur général d'Ivanti Wavelink. « Nous sommes impatients d'intégrer nos technologies, afin d'aider nos clients à mieux automatiser et sécuriser leurs opérations en Supply Chain, tout en améliorant l'expérience des utilisateurs finaux et en boostant la productivité. C'est le moment idéal pour arriver sur le marché de l'IIoT, et ce rachat nous permet de devenir leaders du secteur de l'IIoT et de transformer les entreprises de nos clients. »



« La puissance de la plateforme IIoT, combinée à Ivanti Neurons, permettra aux entreprises de moderniser leurs opérations, rapidement et de façon transparente, tout en limitant les risques de fuites de données. », explique Fabien Dupuis, PDG de WIIO. « Grâce à des informations en temps réel utiles et provenant de leurs opérations le long de la chaîne d'approvisionnement, associées à une analyse prédictive, nos clients pourront améliorer leurs performances en intégrant des capteurs IIoT et des technologies d'automatisation de façon étonnante. »



« Pour soutenir notre croissance et notre transformation numérique, nous nous sommes tournés vers une solution IIot innovante, évolutive, simple et efficace. », déclare Mathieu Barthet, Directeur de la Transformation et des Projets chez General Logistics Systems (GLS) France. « L'amélioration de la traçabilité des paquets expédiés, associée à une utilisation plus simple des informations collectées, a apporté une meilleure efficacité à notre prise de décisions opérationnelles. Je suis certain que l'association de cette plateforme IIoT et d'Ivanti Neurons va continuer à relever les défis et à répondre aux ambitions stratégiques de GLS France, et nous aider à améliorer la qualité de nos opérations de transport sur tout le territoire. »