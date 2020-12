Podcast: Renaud Prouveur, PDG de Spallian, met la data au service de la ville intelligente

Nous avons donc interrogé Renaud Prouveur, PDG et fondateur de Spallian, sur ces différents sujets :



- La vie en ville n'a plus autant la cote depuis la crise sanitaire de cette année, mais cela ne freinera certainement pas la volonté des grandes villes de devenir plus "intelligentes", en particulier grâce aux données. Vous avez créé une plateforme d'analyse, Spallian City Open Data, dédiée aux données sur la ville. Expliquez nous !



- En tant qu'habitant d'une grande ville, on a toujours l'impression d'une absence totale de coordination entre les services... dans les travaux par exemple. Est-ce vraiment juste avec de la data et du partage d'informations que l'on va résoudre le problème ?



- Des villes comme Nantes ont fait de la donnée un argument électoral, en publiant par exemple une charte des données qui informe le citoyen sur les données, leur collecte, les droits, etc. Pensez vous que les électeurs sont mûrs pour comprendre ces sujets ?



- Des données c'est bien, mais nous savons qu'elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Comment vous assurez vous de la cohérence des données ? Savez vous les corriger lorsqu'elles sont imparfaites ?



- Pour terminer, parlons d'une autre de vos initiatives, le datalab. Comment cela fonctionne-t-il et qui peut y participer ?