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L’ENSAI fête ses 30 ans et réaffirme son ambition de faire de Rennes un pôle d’excellence en science des données et IA


Rédigé par Communiqué de l'ENSAI le 6 Octobre 2026

Ce mois d’octobre, l’ENSAI, École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information, célèbrera les 30 ans de son implantation sur le campus de Ker Lann, à Bruz, près de Rennes. Au cours de ces trois décennies, la grande école d’ingénieurs publique s’est imposée comme une des références françaises dans la formation et la recherche en statistique et science des données, deux disciplines situées aux fondements de l’intelligence artificielle.



30 ans d’expertise et de recherche en science des données

Créée en 1994 à Paris et membre du Groupe ENSAE-ENSAI, l’ENSAI est installée depuis 1996 sur le campus de Ker Lann et s’est développée autour d’une approche pluridisciplinaire associant mathématiques appliquées, informatique et économie. Elle forme chaque année près de 120 ingénieurs spécialisés en statistique et science des données et une cinquantaine de cadres statisticiens publics pour le compte de l’Insee et des services statistiques ministériels.

Cette double culture, à la fois académique et tournée vers les usages de la donnée, s’appuie sur des liens historiques avec l’Insee et la statistique publique ainsi que sur les travaux de recherche menés au sein du Centre de recherche en économie et statistique (CREST). L’évolution des usages de la donnée et l’essor de l’intelligence artificielle conduisent aujourd’hui l’école à approfondir cette approche autour de nouveaux enjeux scientifiques, économiques et publics.

La donnée au service des territoires et de l’action publique

École d’envergure nationale, l’ENSAI a progressivement développé ses coopérations avec l’écosystème scientifique et académique rennais (Inria, Irisa, facultés d’économie et de mathématiques, ENS Rennes, Institut Agro Rennes-Angers, Chimie Rennes).

Membre associé de l’Université de Rennes, l’ENSAI participe aujourd’hui à deux grands projets en lien avec les transitions et l’intelligence artificielle :

Le projet IRIS-E réunit les forces académiques et socioéconomiques du territoire afin de faire de la métropole rennaise et de la Région Bretagne le laboratoire européen pour la transition environnementale.
Le Cluster SequoIA vise à construire un écosystème de recherche et d'innovation d'excellence sur l'IA et ses applications dans la cybersécurité, la défense, l'environnement et l'océan.

Au-delà de ces coopérations, les compétences en statistique et en science des données constituent un levier croissant pour les acteurs publics : exploitation de nouvelles sources de données, compréhension des évolutions d’un territoire, évaluation des politiques publiques ou encore développement de nouveaux services. Autant d'usages qui interrogent également les conditions dans lesquelles l’intelligence artificielle peut passer de l’expérimentation à des applications concrètes.

Un acteur clé pour façonner une IA de confiance

Le développement rapide de l’intelligence artificielle pose de nouveaux enjeux de fiabilité, d’explicabilité et de responsabilité des modèles. Des problématiques directement liées aux disciplines enseignées à l’ENSAI.

Pour l’école, une IA de confiance repose à la fois sur la robustesse des modèles et sur une utilisation responsable de ces technologies. L’ENSAI forme ainsi ses étudiants à évaluer la stabilité et la fiabilité des modèles, mais aussi à prendre en compte les biais, les enjeux d’équité et de non-discrimination ainsi que la sobriété dans leur développement et leur utilisation.

« L’ambition de l’ENSAI est de renforcer son rôle d’acteur de référence dans la science des données et l’intelligence artificielle sur le site rennais. Ces 30 ans sont l’occasion de célébrer non seulement notre histoire, mais aussi notre vision pour l’avenir : former des ingénieurs capables de concilier performance technique et responsabilité sociétale. L’ENSAI doit être un lieu où la science des données dialogue avec les territoires, les entreprises et les institutions pour bâtir une IA robuste, explicable et au service du bien commun », Ronan Le Saout, directeur de l’ENSAI.

« Trente ans, c'est l'âge d’une école qui a déjà fait ses preuves. Née dans la tradition statistique de l'Insee et de l’ENSAE, l'ENSAI a su transmettre l’exigence de rigueur au service de l'intérêt général qui nous caractérise, tout en s'ouvrant aux champs de compétences et de recherche les plus actuels. Ses diplômés en sont aujourd’hui les meilleurs ambassadeurs, qu’ils s’inscrivent dans les secteurs publics ou privés. Tous portent aujourd'hui cette capacité rare à faire dialoguer les disciplines avec la même exigence. C'est aussi cette fidélité à une mission, toujours en mouvement et tournée vers l’avenir, que nous célébrons aujourd'hui », souligne Catherine Gaudy, directrice du Groupe ENSAE-ENSAI.
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