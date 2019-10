SeeNovate, spécialiste de la data intelligence, ouvre une nouvelle agence à Rennes

De la récupération des données, au traitement, jusqu’à l’interprétation et la visualisation, SeeNovate voit ce qu’il y a derrière la donnée, avec un regard innovant et différent. Premier partenaire de SAP en France sur les solutions data et analytics de l’éditeur, de BusinessObjects aux solutions innovantes SAP Analytics Cloud, SAP Cloud Platform et SAP Conversational & AI, SeeNovate poursuit son développement sur le marché de la valorisation de la donnée en France. SeeNovate se spécialise par ailleurs dans un domaine extrêmement porteur, l’analyse prédictive de données.



« Par une présence physique aux quatre coins de la France, nous souhaitons implanter SeeNovate durablement dans le paysage français, au plus près de nos clients. Par l’ouverture de cette nouvelle agence, SeeNovate va pouvoir rayonner sur la zone Grand Ouest », explique Grégory Leroux, responsable de l’agence SeeNovate Ouest, qui bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de projets décisionnels et data dans la région.



« Une dizaine de recrutements est prévue sur ce site pour accompagner notre déploiement régional et donner pleine satisfaction aux 40 clients qui nous font déjà confiance ici », poursuit-il.



Les profils recherchés :



- consultants expérimentés dans le déploiement et la mise en œuvre de systèmes décisionnels autour des solutions SAP Analytics,



- consultants expérimentés en projet data, de la gestion à l’exploitation de données pour des projets de data science et d’intelligence artificielle.