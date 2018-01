L’Intelligence Artificielle : une chance pour la réindustrialisation de la France ?

Dans le domaine marketing par exemple, l’IA permet de faire de la classification et du prédictif pour mieux cibler, mieux comprendre son marché, déterminer le meilleur prix et au final mieux vendre et augmenter sa marge. Ou encore dans la supply chain, des algorithmes gèrent les approvisionnements de manière automatique et prédictive.



L’IA peut être aussi présente dans les divers process administratifs de l’entreprise comme la comptabilité, les achats ou la gestion de la paye. Ici, la dimension Intelligence Artificielle apparait dans les traitements pour reproduire des tâches de plus en plus complexes mais aussi intégrer des capacités de catégorisation, de réconciliation, de prédiction, de décision et enfin d’action. On parle dans ce cas ici aussi d’assistant digital –différent de celui que l’on trouve dans le BtoC - car l’Intelligence Artificielle vient compléter le travail de l’opérationnel. Et contrairement à tout ce qui peut être dit ici où là, ces systèmes intelligents, ces assistants digitaux (à ne pas confondre avec les chatbots spécialisés dans le dialogue et la compréhension des requêtes), ne fonctionnent pas seuls et surtout pas avec des informaticiens ou des ingénieurs mais avec des experts métiers. Autant l’automatisation des process (RPA - Robotic Process Automation) était programmée, autant l’assistant digital (appelé aussi Cognitive RPA) se nourrit du savoir de celui dont il est au contact, comme un subalterne avec son manager, en partageant avec lui le niveau de confiance, les points faibles à travailler (probabilités faibles de bons résultats), les optimisations possibles, les exceptions et cela tout au long de la vie de l’entreprise.



L’Intelligence Artificielle s’adapte à l’entreprise et aux métiers. Demain, loin de mettre tout le monde sur le carreau avec des visions apocalyptiques « d’entreprises robots », il faudra au contraire être capable « d’accueillir » la venue et la vie de ces nouveaux systèmes ultra dépendants des métiers. Ceci est rendu aussi possible grâce à l’Intelligence Artificielle « packagée, embarquée » dans des logiciels de gestion appelés à devenir les outils des opérationnels de tous les jours au même titre que tous les outils informatiques qui les ont précédés.



Si l’on reprend l’exemple des achats, quoi de plus simple pour un assistant digital de comprendre une facture, de lire et d’analyser le détail de ses lignes et de la catégoriser aussi bien en comptabilité qu’en catégorie d’achat. Un assistant digital, grâce à l’entrainement qu’il aura reçu sur une tâche ou un métier spécifique, réalise de lui-même avec succès jusqu’à 95% de ces actions dès son lancement. Après une intervention manuelle de quelques jours, l’utilisateur pourra affiner les prédictions de l’assistant digital mais surtout l’adapter à son contexte particulier de travail.



Au-delà du décloisonnement des fonctions administratives apporté par la vision à 360° que peut avoir un assistant digital, des fonctions jusqu’alors externalisées vont se voir rapatriées car réalisables à des coûts largement inférieurs à l’externalisation. Il faudra alors réembaucher localement des spécialistes de ces métiers pour « manager » ces nouveaux assistants digitaux.



On le voit, l’introduction massive de l’Intelligence Artificielle sous forme d’assistants digitaux dans l’entreprise décuple sa compétitivité. Après avoir traité ses flux de données, unifié et structuré ses process, ce qui a fait baisser ses coûts de production, elle peut enfin réduire toutes ses charges administratives, optimiser ses coûts en temps réel et de manière exhaustive, trouver de nouvelles sources d’économies, améliorer sa compétitivité, augmenter ses marges, se développer aussi avec de la croissance externe, réinvestir, innover, et au final créer ou recréer de l’emploi.



On estime à 97 milliards de dollars le coût du Business Process Optimisation (BPO) dans le monde entier



Il est grand temps de réagir et d’agir.