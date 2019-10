Sage et Dhatim signent un accord de partenariat autour de Conciliator Expert, solution à base d'IA qui révolutionne la tenue des comptes pour les experts-comptables

Sage et Dhatim, l'alliance de deux acteurs de référence en matière de solutions logicielles et d'intelligence artificielle



La tenue de compte fait partie des principales missions de l'expert-comptable. De nature fastidieuse en raison de la saisie des écritures, elle peut très rapidement devenir chronophage. C'est dans ce contexte que Sage et Dhatim ont réuni leurs expertises autour de la solution Conciliator Expert. Lorsque l'on connait la charge de travail des experts-comptables, notamment en période fiscale, cette solution est une réponse concrète et immédiate pour les faire gagner en productivité.



Conciliator Expert est une solution de saisie comptable en ligne complètement automatisée grâce à la reconnaissance des factures par des réseaux de neurones. Développée en collaboration avec des experts-comptables, Conciliator Expert permet de collecter les factures quel que soit leur format, de vérifier leur conformité, d'automatiser l'affectation des codes comptables et analytiques et d'améliorer ainsi l'efficacité opérationnelle des équipes du cabinet d'expertise comptable. Conciliator Expert est nativement compatible avec Sage Génération Expert.



« Nous avons pu constater au cours du dernier Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables, la qualité de l'accueil des experts-comptables pour Conciliator Expert, solution qui répond à un besoin critique de la profession d'automatisation des flux grâce à la puissance de l'IA. L'intégration en profondeur entre Conciliator Expert et Sage Génération Expert Cloud a rencontré un accueil extrêmement positif au cours du Congrès et des semaines qui ont suivi. Le métier est en profonde mutation et nous sommes au cœur de cette transformation », commente Thomas Bourgeois, co-fondateur de Conciliator Expert, CEO de Dhatim.



« Les possibilités offertes par cette technologie sont nombreuses, et vont au-delà des solutions de digitalisation classiques (outils d'OCR). L'intelligence artificielle permet d'automatiser de bout en bout la saisie comptable, de contrôler l'ensemble des données des factures et de les affecter dans le plan comptable », poursuit-il.



Une réponse aux enjeux de digitalisation et de mutation de la profession comptable



La transformation digitale est clairement en marche chez les experts-comptables. Selon une récente enquête réalisée pour Sage et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), 57% des experts-comptables conçoivent la transformation digitale comme un changement positif pour leur activité. Avec une proposition de valeur unique sur le marché, Conciliator Expert répond aux besoins de digitalisation du métier des experts-comptables d'aujourd'hui et leur permet de franchir une étape décisive dans l'évolution de leurs missions. Grâce à l'accès en temps réel et à la richesse des données extraites, ils sont en mesure de proposer à leurs clients des services de gestion à forte valeur ajoutée. Déchargé de ces tâches chronophages de saisie, l'expert-comptable voit son métier « augmenté » par l'IA. Au-delà de l'accompagnement des métiers, Conciliator Expert permet d'homogénéiser les pratiques comptables des cabinets et garantit un niveau de qualité de la donnée (sécurité).



« Sage s'agrandit grâce à une marketplace publique dédiée aux experts-comptables dans laquelle des connecteurs vers les applications des éditeurs partenaires sont mis à disposition. En ouvrant son écosystème avec la mise à disposition de l'API Génération Expert, Sage s'allie avec les meilleurs acteurs sur le marché. Ce partenariat avec Dhatim va dans le sens des besoins de digitalisation de la profession et marque une réelle rupture avec les outils aujourd'hui disponibles sur le marché. Nous sommes fiers de compter Conciliator Expert parmi nos produits compagnons venant enrichir nos solutions de gestion. Sage va continuer à sélectionner des solutions d'éditeurs partenaires qui apporteront de la valeur et de la productivité aux cabinets, et qui seront adaptées aux nouvelles façons de travailler des experts-comptables d'aujourd'hui et de demain », déclare Agnès Buzelin, VP Sales Petites Entreprises et Experts Comptables, Sage Europe du Sud.