L'analyse des performances des machines étend l'expertise des OEM à l'environnement digital des industriels

L'Internet des objets industriel (IIoT) a étendu la disponibilité des informations à toute l'entreprise en orchestrant les données provenant de différentes sources et en déployant des applications d'apprentissage automatique. Toutefois, la capacité des nouveaux outils IIoT à améliorer les performances des machines atteint ses limites lorsque les personnes qui ont accès aux informations laissent inexploitées des données essentielles sur la machine par manque d'expertise.



Pour offrir aux industriels un meilleur accès à l'expertise extérieure à leur environnement de production, Rockwell Automation propose l'application cloud FactoryTalk Analytics for Machines aux OEM. L'analyse optimisée pour le cloud fournit des données machine organisées en tableaux de bord intuitifs alimentés par des machines déployées dans le monde entier.



« Dans l'écosystème d'un industriel, l'expertise des OEM permet d'améliorer les performances des machines intelligentes et d'accélérer la résolution des anomalies des processus critiques », affirme Todd Smith, chef de produit chez Rockwell Automation. « Grâce à l'analyse des machines basée sur le cloud, les OEM peuvent accéder en tout lieu à des informations en temps réel et historiques sur le fonctionnement de leur équipement, ce qui leur permet de collaborer avec les clients pour les aider à réduire les temps d'arrêt. »



Chez Cama Group, une machine de conditionnement optimisée pour l'IIoT montre aux OEM et utilisateurs finaux l'intérêt d'une collaboration renforcée. Cette machine utilise une technologie de chariot indépendant pour effectuer des changements rapides, tandis que l'application cloud FactoryTalk Analytics for Machines transmet des données KPI critiques au cloud. Les informations sur les performances en temps réel sont présentées aux techniciens de maintenance de Cama Group sur cinq écrans intuitifs.



Un affichage principal présente une carte mondiale montrant toutes les machines sur tous les sites client pour lesquels l'OEM a souscrit un contrat de maintenance. En plus de l'affichage, des informations récapitulatives sur l'état des machines et l'efficacité globale de l'équipement sont disponibles. Une simple fonction de recherche permet ensuite aux techniciens de maintenance d'effectuer un filtrage par utilisateur final, localisation ou type de machine pour affiner l'analyse. Au niveau des machines, les OEM peuvent également visualiser des informations sur l'état des machines, les principaux événements, les comptages de production, la réalisation des temps de cycle, et les variables et compteurs des processus personnalisés pour les trois derniers mois sur des tableaux de bord préconfigurés et des écrans détaillés.



Le système, qui requiert une configuration minimale de la part de l'OEM, peut être déployé et être entièrement opérationnel en quelques minutes. Une formule par abonnement offre aux OEM une flexibilité maximale moyennant des coûts peu élevés et prévisibles.



L'application cloud FactoryTalk Analytics for Machines fait partie d'un écosystème plus vaste et croissant d'offres d'analyse de Rockwell Automation.