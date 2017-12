La Business Intelligence et le Big Data ont également droit à leur labellisation ScoreFact

L’organisme européen a pour objectif d’établir un indicateur de référence sur ce marché. Pour cela, il souhaite certifier les 15 meilleurs prestataires BI du marché français en 2018. Les contacts avec les acteurs du marché ont démarré en septembre 2017. Les retours des éditeurs et intégrateurs sont positifs, tous relatent un besoin de régulation par la mise à disposition d’informations neutres. Les clients finaux ont également démontré leur intérêt : 18% des consultations sur le moteur de recherche ScoreFact concernent la BI et le Big Data.



Le but de cette ouverture du label à la BI est clair : amorcer le même élan positif observé sur l’écosystème d’intégrateurs ERP ou encore CRM. Cela signifie réunir les intégrateurs autour de valeur fortes que sont la transparence, la qualité de service et la satisfaction client. Ceci ayant pour effet de fluidifier les transactions.



Les fournisseurs de solutions bénéficient donc d’une visibilité accrue, mais c’est aussi un avantage non négligeable pour leurs clients qui peuvent compter sur un indicateur fiable et neutre dans leurs choix de prestataires. En effet, le label ScoreFact fournit une information neutre et structurée autour de 11 critères essentiels. Parmi eux : la réussite des projets, l’honnêteté des engagements pris en avant-vente, la compétence produit, l’efficacité du support, la capacité à gérer les crises, etc.



Tous ces prestataires participeront à la Commission ScoreFact d’avril 2018, think-tank dédié à la régulation qualitative du marché IT français et seront récompensés officiellement lors de la Cérémonie annuelle de remise des Labels qui a lieu en septembre lors des Salons Solutions.



Une première certification BI

Elle a été attribuée à l’intégrateur Project-BI. Elle porte sur la solution BI de l’éditeur Report One, destinées aux PME-PMI: MyReport Business Evolution.



Témoignage de Alban Menard, DG de Project BI :



« La BI est un secteur compétitif, les offres sont nombreuses. Je pense que les clients attendent qu’on simplifie leur processus de choix en leur donnant de la matière. ScoreFact combine beaucoup d’informations dans un label. A la fois nos résultats et notre volonté de relations basées sur la transparence. Les impacts sur notre attractivité ont été immédiats, nous recevons plus de leads entrants. Nous avons revu à la hausse nos objectifs de croissance en 2018. »



L’avis de l’éditeur, Report One :



« Nous avons des objectifs très ambitieux sur le marché de la BI. Notre nouvelle solution est puissante et innovante (My Report Business Evolution). Mais nous voulons aussi être innovants dans notre approche commerciale, en fournissant aux clients des informations tangibles sur nos résultats et notre culture d’entreprise. Les clients apprécient la transparence et l’engagement. Nous sommes satisfaits que le premier certifié BI ScoreFact en France soit un de nos partenaires et espérons obtenir très rapidement de nouveaux certifiés parmi les membres de notre réseau d’intégrateurs BI. »