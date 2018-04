La Data Visualisation, levier de pilotage du groupe Perret et de ses 6 filiales

Le Groupe Perret est un distributeur de produits agricoles (engrais, outillage, protection des plantes…) à destination des particuliers et professionnels. Présente sur l’ensemble du Sud-Est, la société compte 6 filiales. Afin d’améliorer le pilotage de son activité globale et de favoriser la collaboration entre les filiales, le Groupe Perret a décidé de refondre son Système d’Information et de le centrer autour des métiers. C’est dans cette démarche que l’entreprise s’est équipée d’un outil de Business Intelligence.



Retour sur le déploiement de ce projet avec le témoignage de François Baud, Responsables des Systèmes d’Informations Métiers au sein du Groupe Perret.



Pourquoi avoir initié ce projet de Dashboarding ?



« Le Groupe Perret regroupe aujourd’hui 350 salariés, répartis dans le quart Sud-Est de la France sur nos 6 filiales. Afin de coordonner et piloter l’activité du Groupe, nous avons constamment besoin de produire des indicateurs et des tableaux de bord concernant le chiffre d’affaires, la marge, la logistique et la gestion des stocks. Jusqu’alors, chaque filiale produisait ses statistiques avec Excel, avec ses critères et sa propre interprétation. Ces données servaient alors de support à la direction pour la prise de décision et le pilotage de l’activité.



Lors de notre refonte de Système d’Information, nous avons décidé de nous équiper d’un outil de Dashboarding. Cela devenait essentiel pour affiner au mieux le pilotage de notre activité. De plus, nous avons mis en place un Data Center orienté métiers, et nous souhaitions donc en tirer tous les bénéfices en mettant en place une solution de tableaux de bord. »



Quelle a été votre démarche ?



« Nous avons lancé un appel d’offre et avons retenu 4 solutions répondant à nos besoins. Nous avons finalement choisi DigDash. Ce sont leur réactivité et la simplicité d’utilisation de leur solution qui ont clairement fait pencher la balance en leur faveur.



De plus, les équipes de DigDash sont très réactives. Afin de mettre en place des statistiques concernant nos différentes filiales, nous avons eu besoin de déployer leur module cartographie. Et tout cela s’est fait très rapidement. Ainsi, nous obtenons des données déjà comparées, triées et mises en perspectives. Il n’y a plus qu’à se concentrer sur la prise de décision. Par exemple, nous pouvons obtenir une vue en temps réel des stocks pour chaque filiale, les indicateurs sont mis en évidence sur la carte et nous pouvons analyser ces résultats facilement. »



Aujourd'hui, quels sont les bénéfices constatés ?



« Nous constatons un gain de temps considérable. En effet, avant, la production et l’alimentation de nos rapports et tableaux de bords sur Excel et Powerpoint prenaient plusieurs jours. Aujourd’hui, en un clic, tout est prêt. L’outil de DigDash permet d’éditer des présentations Powerpoint très facilement aux couleurs de l’entreprise et avec les données nécessaires en quelques minutes.



De plus, nous gagnons en fiabilité. En effet, toutes les statistiques des différentes filiales sont consolidées avec les mêmes critères et schémas, cela nous oblige à utiliser des indicateurs communs. Ainsi, les tableaux de bord obtenus sont plus fiables et qualifiés. Nous mutualisons toutes les données des différentes filiales, que nous pouvons croiser ou utiliser séparément. Enfin, nous obtenons toutes les données à J+1, ce qui nous permet d’exploiter les données en temps réel et d’être le plus juste possible.



Pour le moment, l’outil est totalement opérationnel pour les responsables de filiales. Il se pourrait que l’on étende son utilisation à d’autres managers d’ici quelques temps... »