La plateforme Data Marketplace de Snowflake facilite le partage des données comparant lien entre le climat et la propagation du COVID-19

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce que le spécialiste de la collecte et l’analyse de données climatiques pour la BI, Weather Source, utilise la plateforme Snowflake Data Marketplace afin de diffuser gratuitement ses datasets sur l’étude de la propagation du Coronavirus en fonction des conditions climatiques. Ces données sont rendues publiques pour aider les entreprises et les organisations à comprendre comment le climat influence la diffusion du Covid-19.



L’ensemble de données météorologiques COVID-19 de Weather Source disponible sur Snowflake Data Marketplace comprend des données météorologiques historiques, actuelles et prévisionnelles pour près de six millions de locations dans le monde. Les données météorologiques remontent à octobre 2019, juste avant l’épidémie de COVID-19 à Wuhan, en Chine.



Le Snowflake Data Marketplace héberge un certain nombre d’ensembles de données et d’outils pour aider à comprendre, planifier et contenir le COVID-19. Grâce au Snowflake Data Marketplace, les dataset de Weather Source peuvent être facilement combinés gratuitement avec d’autres jeux de données disponibles sur la plateforme, comme des données épidémiologiques mondiales.



« Il y a une demande énorme pour les données en cette période », commente Frank Slootman le CEO de Snowflake. « Mais cet intérêt ne porte pas uniquement sur les données directement liées au COVID. Il porte aussi sur la capacité à enrichir les informations de bases avec des données plus pointues, météorologiques, des transports de personnes, de la chaîne d’approvisionnement, d’exploitation interne, etc. Plus les data scientistes peuvent combiner et augmenter les données, plus leurs modèles deviennent descriptifs. ».



Selon les données de Weather Source recueillies dans 46 comtés américains et villes internationales, croisées avec des taux de transmission du virus, la température et l’humidité ambiantes, le Covid-19 semble se propager plus rapidement lorsque les températures se situent entre 4 et 10 degrés Celsius. La même relation apparaît pour les climats où l’humidité est plus faible.



« Ils semble que le climat ait un impact non négligeable sur le taux de transmission du Covid-19 », explique Mark Gibbas, CEO de Weather Source. « De nombreux facteurs affectent la propagation du virus. En revanche, dans des conditions plus fraîches et plus sèches, le taux de transmission augmente ».