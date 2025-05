La puissance de l'observabilité dans le retail : transformer les données en décisions stratégiques

Que ce soit quand ils naviguent sur une application mobile, vérifient les stocks disponibles en magasin ou passent une commande pour une livraison à domicile, les consommateurs s’attendent aujourd’hui à des expériences d’achat fluides. Toute perturbation, comme un temps de chargement trop long des pages web, un échec de paiement ou un incident de sécurité, peut dégrader l’expérience d’achat et risque d’affecter de manière irrémédiable la fidélité des clients, la réputation de la marque et, en fin de compte, les revenus.



Au-delà des fortes attentes des clients, les commerçants font aussi face à des difficultés croissantes sur les chaînes d’approvisionnement, qui entraînent une hausse des coûts opérationnels. Et la nécessité de protéger les consommateurs contre l’augmentation de la fraude en ligne ajoute encore un niveau de complexité supplémentaire.



Bien que de nombreux commerçants utilisent déjà l’observabilité pour gérer les performances de leur système et identifier la cause profonde des problèmes qui impactent directement leurs clients, les données d’observabilité offrent des opportunités plus vastes pour résoudre des difficultés au-delà du simple monitoring des applications et des infrastructures traditionnelles.



Des données en temps réel pour obtenir des informations exploitables



Les détaillants génèrent d’énormes quantités de données issues des interactions numériques, mais sans une visibilité claire sur l’impact des problèmes informatiques sur les résultats commerciaux, il peut être difficile d’identifier les domaines à améliorer. Ils peuvent toutefois combler cette lacune en reliant les informations sur les performances de leurs systèmes capturées dans leurs données d'observabilité, à leurs pratiques d'analyse business. Les équipes peuvent alors mieux comprendre la façon dont les performances IT influencent des métriques clés comme les conversions, les revenus ou encore la fidélisation client.et leur permet de se concentrer sur les problèmes ayant le plus gros impact business. Ce qui permet ainsi aux commerçants de prendre de meilleures décisions quant à l’allocation des efforts d’ingénierie.



Par exemple, une seconde de ralentissement au début du parcours client ayant entraîné une baisse de 50 % des conversions au cours des dernières 24 heures, est bien plus urgent qu’un problème en apparence plus important, plus loin dans le processus, mais qui n’a fait chuter les conversions que de 10 %. En adoptant une approche plus unifiée de l’observabilité et de l’analyse business, les commerçants peuvent aider leurs équipes à faire cette distinction en temps réel. Et leur permettre ainsi d’avoir le contexte nécessaire pour bien comprendre les problèmes et s’assurer que les corrections prioritaires sont traitées en premier.



Des mesures proactives pour répondre aux attentes des clients



Face à des attentes clients plus élevées que jamais, les commerçants doivent passer d’une approche réactive à un modèle de service proactif. En anticipant et en résolvant les problèmes avant qu’ils ne surviennent, les commerçants peuvent limiter leur impact sur l’expérience client. Par exemple, les informations issues de l’observabilité pourraient révéler qu’un ralentissement d’une API empêche les mises à jour d’inventaire de s’afficher correctement lorsque les clients vérifient les stocks disponibles. C’est le genre de problème qui doit être résolu rapidement pour éviter une perte de revenu et des clients déçus.



Et les bénéfices vont bien au-delà des transactions quotidiennes. Lors des pics d’achats, comme le Black Friday, les commerçants peuvent utiliser l’observabilité pour tester la résistance de leurs systèmes à l’avance, en identifiant les goulots d’étranglement potentiels avant que de gros volumes de trafic ne les poussent à leur point de rupture. Ils peuvent aller encore plus loin, en utilisant les données d’observabilité pour alimenter des workflows d’AIOps qui déclenchent un processus automatique de résolution de problème sans intervention humaine, et ce sans impacter les clients. Ce niveau de préparation peut faire la différence entre une journée de vente record et une panne de système coûteuse.



Lutter contre les activités frauduleuses



La fraude reste un défi persistant : en France la fraude dans le secteur du retail aurait généré une perte de 17 milliards d’euros en 2023. À mesure que les entreprises étendent leur présence digitale, les méthodes des fraudeurs deviennent de plus en plus sophistiquées, usant de tactiques telles que la prise de contrôle de compte, les fraudes aux paiements et les arnaques aux remboursements, pour exploiter les failles des plateformes et des processus de e-commerce. Ces menaces ne sont pas toujours faciles à détecter, en particulier quand elles impliquent des schémas subtils qui se déroulent au fil du temps.



Les données d’observabilité peuvent aider les commerçants à lutter contre la fraude en offrant une vue d’ensemble des interactions clients à travers toutes les applications et les historiques de transactions. En analysant en continu les schémas de comportement, les détaillants peuvent détecter des activités inhabituelles que les systèmes de sécurité traditionnels pourraient négliger. Par exemple, une visibilité en temps réel sur l’ensemble du parcours client permet d’identifier les utilisateurs suspects qui tentent de se connecter successivement à plusieurs comptes. Ces informations peuvent aider les commerçants à reconnaître cette activité inhabituelle comme une possible attaque par credential stuffing (bourrage d’identifiant) et à déclencher une réponse automatique avant que de réels dommages ne soient causés.



De même, si une hausse soudaine de demandes de remboursement se retrouve liée à une région ou une adresse IP spécifique grâce aux données d’observabilité, cela peut permettre aux commerçants de déceler d’éventuelles tentatives de fraude. Une stratégie proactive de prévention des fraudes, enrichie par des informations issues de l’observabilité, peut faire une réelle différence pour sécuriser les opérations business et renforcer la confiance des clients.



Adopter les données d’observabilité



L’observabilité est utilisée depuis longtemps pour détecter et corriger des problèmes digitaux, mais les commerçants sont maintenant capables de dépasser les capacités du monitoring traditionnel pour s’attaquer de manière proactive aux défis qui affectent l’expérience client. En utilisant l’observabilité comme un outil business stratégique, les commerçants peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle, répondre proactivement aux exigences et aux attentes des clients, et lutter contre la fraude, afin de fournir des expériences d’achat fluides et engageantes.



Adopter des données d'observabilité qui fournissent des informations approfondies en temps réel, permet aux commerçants de prendre de meilleures décisions, de renforcer les relations avec les clients et de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.