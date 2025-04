Dynatrace annonce un accès anticipé, pour les clients communs avec Google Cloud, aux fonctionnalités offrant une intelligence exploitable en temps réel à partir des données

Dynatrace (NYSE : DT), leader de l’observabilité alimentée par l’IA, annonce l’accès anticipé aux dernières innovations de sa plateforme pour les clients Google Cloud. Ces innovations s’appuient sur le data lakehouse Dynatrace Grail™ qui retient le contexte pour tous les types de données – y compris les logs, les métriques, les traces, les événements, etc. – afin de fournir aux clients des réponses précises et exploitables.



À mesure qu’elles adoptent des environnements cloud pour stimuler leur innovation et leur transformation digitale, les organisations doivent gérer des volumes de données à une échelle sans précédent. Les outils traditionnels peinent à fournir des informations en temps réel sur ces ensembles de données à la fois vastes et complexes, ce qui entraîne des inefficacités et des opérations en silos. Dynatrace Grail a été développé pour répondre à ces défis en transformant la complexité en atout, et en permettant aux organisations d’extraire en temps réel des renseignements exploitables à partir de leurs données. En unifiant les données d’observabilité, de sécurité et business, Grail permet aux entreprises d’obtenir rapidement des informations, d’améliorer leurs performances opérationnelles et de garder une longueur d’avance dans les environnements Google Cloud.



Grâce à un traitement des données en temps réel et à une automatisation avancée, Grail aide également les organisations à être plus efficaces et data-driven dans leurs prises de décisions, et à contribuer ainsi directement à leur croissance et leur compétitivité. Les bénéfices clés de Grail incluent :



● Une précision alimentée par l’IA : La combinaison de Davis® AI et de Grail permet d'obtenir des insights précis et en temps réel pour une prise de décision éclairée et une résolution des problèmes plus rapide.Un traitement des données évolutif : l’architecture cloud-native de Grail offre l’accès et la rapidité du stockage à chaud pour toutes les données, avec la rentabilité du stockage à froid. Elle élimine les opérations chronophages et coûteuses de réindexation et de réhydratation, inhérentes aux solutions d’observabilité concurrentes.



● Une intégration transparente avec Google Cloud : les organisations peuvent unifier et analyser les données au sein de leurs écosystèmes cloud existants, améliorant ainsi les performances et la sécurité.



● Un accès simplifié aux données Dynatrace pour les développeurs : Avec Gemini Code Assist, l’assistant de code basé sur IA de Google qui aide les développeurs à réaliser un certain nombre de tâches – notamment la génération, la complétion et le débuggage de code, directement dans leurs environnements de développement (IDE) – les développeurs peuvent accéder aux données critiques de Dynatrace, y compris celles liées à des problèmes potentiels, sans interrompre leur flux de travail. Cela permet une résolution plus rapide des problèmes et une innovation continue.



● Une observabilité pour les modèles d’IA multimodaux de bout en bout : les utilisateurs peuvent suivre et surveiller la consommation, le coût et les performances des services et des modèles d’IA fournis par les modèles Gemini de Google – une famille de modèles d’IA multimodaux conçus pour comprendre et générer du texte, des images, de l’audio, des vidéos et du code – à grande échelle.



Ce qu’en disent les analystes du secteur



“Les grands gagnants du monde digital-first sont ceux qui mettent de l’ordre dans leurs données. Cela nécessite de tirer parti de grandes quantités de données, d’un traitement et d’une performance évolutifs, et de disposer d’une IA pour déduire de nouvelles informations qui seraient inaccessibles sans une telle solution, explique Mitch Ashley, VP and Practice Lead, DevOps and Application Development chez The Futurum Group. En étendant l’accès à l’observabilité et la sécurité de Dynatrace, ainsi qu’à la puissance de Grail et de l’IA Davis®, aux clients Google Cloud, Dynatrace offre une plateforme solide pour relever ces défis.”



La vision de Google Cloud



“L’observabilité alimentée par l’IA a la pouvoir de transformer la façon dont les organisations gèrent leurs environnements cloud, déclare Ritika Suri, Managing Director of AI & Data ISV Partnerships chez Google Cloud. Les solutions comme Dynatrace Grail, intégrées à l’infrastructure et à l’IA de Google Cloud, permettent aux clients de fluidifier leurs opérations, d’améliorer leur efficacité et d’innover en toute confiance.”



La vision de Dynatrace



“Grail a été un véritable catalyseur pour Dynatrace, en nous permettant de nous démarquer grâce aux informations en temps réel fournies à une échelle sans précédent, déclare Jay Snyder, SVP of Partners and Alliances chez Dynatrace. En combinant les capacités de Grail avec la flexibilité et la puissance de Google Cloud, Dynatrace permet à ses clients d’innover plus rapidement, d’opérer plus efficacement et d’atteindre leurs objectifs de transformation digitale en toute confiance.”



Le programme d’accès anticipé offre une opportunité unique aux clients Google Cloud d’adopter une technologie d’observabilité de nouvelle génération, les positionnant à l’avant-garde de la transformation cloud. Grâce à cette intégration, les entreprises peuvent moderniser leurs opérations, améliorer la fiabilité de leurs systèmes, et ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’efficacité.



Dynatrace prévoit de rendre le data lakehouse Grail disponible sur Google Cloud d’ici le 30 juin.