La technologie de Qlik favorise l’obtention de résultats plus rapides et en temps réel pour GenWizard d'Accenture

Qlik®, un des leaders mondiaux de l’intégration de données, de l’analyse et de l’intelligence artificielle (IA), annonce avoir été sélectionné par Accenture pour fournir une technologie essentielle à GenWizard, sa plateforme d’IA générative. L’incorporation de la solution d’intégration de données de Qlik permet à GenWizard de générer des insights pilotés par l’IA à la fois plus précis, plus opportuns et plus précieux pour divers rôles en entreprise. Cette annonce a été faite à l’occasion d’AWS re:Invent, la conférence technologique annuelle organisée par Amazon Web Service (AWS) à Las Vegas, où les deux éditeurs ont présenté ensemble la manière dont elles lèvent les obstacles à l’adoption de l’IA.



La plateforme GenWizard permet aux entreprises de déployer l’IA à grande échelle dans les domaines de la gestion des applications, de l’optimisation de l’infrastructure et du développement de logiciels. Elle contribue à améliorer la productivité, à réduire les coûts d’exploitation et à rendre la prise de décisions plus intelligente en utilisant l’IA générative pour automatiser les processus et fournir des insights exploitables. Qlik Talend Cloud sous-tend l’« event fabric » de GenWizard en assurant le mouvement transparent des données entre divers systèmes afin de soutenir des applications d’IA fiables et réactives.



« Des partenariats solides sont le pilier de toute innovation significative », déclare David Zember, senior vice-president, WW Channels and Alliances de Qlik. « Notre collaboration avec Accenture souligne la manière dont les relations de confiance permettent aux clients d’enregistrer des résultats transformationnels. En alliant les fonctionnalités d’intégration des données en temps réel de Qlik et la plateforme GenWizard d’Accenture, nous donnons aux entreprises les moyens d’intensifier leurs initiatives d’IA et d’exploiter pleinement leurs données. Ensemble, nous réduisons la complexité, améliorons l’agilité et ouvrons la voie au succès de l’IA. »



Qlik Talend Cloud soutient les valeurs fondamentales de GenWizard à travers :



L’intégration des données en temps réel : grâce à la fonction de synchronisation continue des données, la plateforme GenWizard maintient un environnement opérationnel en temps réel, indispensable pour générer des prédictions et des insights pilotés par l’IA. En réduisant la latence, la plateforme aide les différents rôles de l’entreprise à prendre des décisions de façon plus rapide et plus fiable.

Une architecture évolutive et flexible : la technologie de Qlik s’intègre en toute transparence aux systèmes déployés on-premise et dans le cloud, permettant à la plateforme GenWizard de s’adapter sans difficulté à différents environnements. Cette flexibilité est cruciale pour les entreprises qui gèrent des environnements de données complexes et en constante évolution.

L’intégrité et la sécurité des données : les mesures de sécurité et de validation des données de confiance garantissent que les informations traitées par GenWizard sont exactes, cohérentes et conformes. Cette fiabilité est indispensable pour renforcer la confiance accordée aux résultats générés par l’IA et préserver la qualité des données tout au long du pipeline d’IA.

Accenture a conçu la plateforme GenWizard pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative en intégrant divers cas d’usage tels que la modernisation des logiciels, la gestion des infrastructures ou l’amélioration des insights pertinents. Pour être efficaces, ces applications d’IA doivent s’appuyer sur un socle de données solide. Intégrée à Qlik Talend Cloud, la solution Qlik Replicate rationalise la réplication et l’ingestion des données, ce qui permet d’alimenter la plateforme GenWizard depuis un gisement de données homogène et de haute qualité constitué de différentes sources.