Lancement de Intellium de Systematix

Pour faire face à une demande croissante dans ce domaine, Systematix s’est associée à des partenaires du domaine reconnus dans le marché, dont notamment TIBCO qui offre un produit performant de gestion des données. Systematix devient donc par la même occasion un revendeur autorisé et partenaire d’affaires des solutions TIBCO. D’autres partenariats du même genre s’ajouteront sous peu.



« Afin de capitaliser sur un actif incroyable présent chez tous nos clients (les données), nous avons choisi de regrouper notre expertise dans un centre spécialisé dans ce domaine. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de conseillers chevronnés pour se joindre à notre équipe. Nous cherchons des architectes et analystes de données et des gestionnaires de projets », a indiqué le Directeur général de Systematix, Guy Verville.



« Que le projet porte sur l’acquisition de données sur un objet connecté (IoT), ou à partir de systèmes de gestion, nous sommes en mesure de faciliter la gestion et le traitement des données pour nos clients. » a précisé le directeur de l’innovation de Systematix, Carl Ébacher. « De plus à l’aide d’outils spécialisés, dont notamment ceux offerts par Tibco, nous sommes en mesure de faire l’analyse de ces données (analytique) au service de l’intelligence d’affaires (BI) de nos clients, et même faire de l’analyse prédictive menant vers des développements en intelligence artificielle.», a-t-il ajouté.



L’offre de services lancée aujourd’hui par Systematix se décline en quatre volets :



SYS-TO : Acquisition et traitement des données des Technologies Opérationnelles en provenance de systèmes manufacturiers (IoT, SCADA, etc.)

SYS-TI : Acquisition et traitement des données des Technologies de l’Information, provenant de systèmes comptables, marketing, TI ou autres.

SYS-BI : Mise en place d’outils d’intelligence d’affaires, tels que des tableaux de bord ou de l’analytique rétrospective.

SYS-IA : Mise en place d’outils d’Intelligence Artificielle, regroupant l’analytique prédictive et prospective, les actions machine à machine (M2M) et plus.