Lancement de LINK, la nouvelle génération de THIN : Le premier Entrepôt de Données de Santé européen de Clinityx, validé par la CNIL pour 10 ans

Clinityx, le bureau d’études des données de vie réelle et de real-world evidence de GERS SAS, annonce l’autorisation par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) de la mise en œuvre de LINK, Longitudinal Integrated NetworK - Powered by THIN, premier Entrepôt de Données de Santé européen pour une durée de dix ans (délibération n° 2026-070 du 2 juillet 2026).



Cette autorisation couvre les recherches, études et évaluations d’intérêt public telles que l’évaluation en vie réelle des produits de santé, de leur usage, des bénéfices et risques associés, la prise en charge des pathologies, le parcours de soins des patients, les études médico-économiques, le suivi des campagnes de vaccination et des crises épidémiques.



Avec cette nouvelle autorisation, Clinityx renforce sa position d’acteur de référence des données de santé de vie réelle, portant à neuf le nombre d’EDS (Entrepôts de Données de Santé) autorisés par la CNIL en tant que responsable, co-responsable ou chargé de la mise en œuvre de traitement.



Combler le déficit de données fiables de soins primaires en Europe



De nombreux traitements sont initiés ou suivis en médecine de ville : dépistage, prévention, vaccins, épidémies, maladies aigües ou chroniques. Pourtant, les soins primaires sont longtemps restés le segment le moins documenté des données de santé européennes : les bases de remboursement enregistrent les prestations, les actes et les séjours hospitaliers, mais pas le contexte clinique de la consultation comme les motifs de recours, les diagnostics posés en cabinet, les résultats cliniques, le contexte de prescription.



LINK, Longitudinal Integrated NetworK – Powered by THIN, permet de répondre à cette problématique. Cet Entrepôt de Données de Santé (EDS) regroupe des données de vie réelle issues des logiciels métier de médecins généralistes et spécialistes libéraux, pseudonymisées à la source, et structurées selon un modèle commun de données, ouvrant la voie pour la recherche observationnelle à l’échelle européenne.



LINK : la nouvelle génération de THIN



LINK représente la nouvelle génération du réseau de bases de données longitudinales THIN (The Health Improvement Network) à l’origine de plus de 2 150 publications scientifiques internationales.



Le déploiement de LINK va être réalisé progressivement dans les sept pays historiquement couverts par THIN : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et la Roumanie, dans le cadre défini par l’Espace Européen des Données de Santé (EHDS : European Health Data Space).



L’autorisation de la CNIL couvre les patients pris en charge par des cabinets médicaux dans ces pays, permettant de constituer des cohortes multi-pays.



En France : le chaînage avec le Système National des Données de Santé (SNDS)



En France, LINK reliera les données de soins primaires THIN au SNDS comprenant les données nationales de remboursement et d’hospitalisation fournies par la CNAM sur 14 ans d’historique (plus l’année en cours). Ce chaînage apportera une vision complète du parcours patient, de la consultation en médecine de ville jusqu’à la prise en charge hospitalière.



Pour les équipes de recherche, le contexte clinique de l’initiation d’un traitement pourra enfin être documenté en soins primaires, ainsi que la trajectoire ultérieure du patient, les délivrances, les hospitalisations, soit la reconstitution complète du parcours de soins.



« Avec LINK, les autorités de santé, les chercheurs et centres de recherche disposent désormais de données harmonisées dans sept pays européens et d'une vision complète du parcours de soins en France grâce au chaînage avec le SNDS. L'autorisation de dix ans leur offre un cadre pérenne pour engager des travaux de recherche en vie réelle sur le long terme », souligne Nicolas Glatt, Directeur Général de Clinityx.



Un cadre exigeant et une infrastructure souveraine et transparente



LINK permet de répondre à des enjeux de santé publique et d’innovation thérapeutique, dans le strict respect des engagements éthiques et réglementaires.



Son autorisation par la CNIL s’accompagne d’engagements structurants de transparence, qui font partie intégrante de la proposition de valeur de Clinityx, notamment d'Informations des patients à différents niveaux, d’un portail de transparence et d'un rapport annuel adressé à la CNIL.



LINK est hébergé en France dans le cloud souverain cegedim.cloud, propriété du Groupe Cegedim, permettant un contrôle total de l’infrastructure, une autonomie numérique et une souveraineté renforcée.



cegedim.cloud est aussi certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé), ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et ISO 20000-1 et qualifié SecNumCloud, permettant un niveau de sécurité optimal et une conformité stricte aux normes et réglementations en vigueur.