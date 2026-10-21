Zoho enrichit sa plateforme de business intelligence avec des agents IA et un contexte métier spécifique

Zoho Corporation fait évoluer Zoho Analytics d'une solution de business intelligence vers une plateforme d'analytique agentique (agentic analytics). À cette fin, l'entreprise intègre six agents IA spécialisés dans des tâches telles que la préparation des données, la création de modèles de données et d'analyses, la visualisation des résultats, l'écriture de code et la formulation de requêtes SQL. Les agents sont orchestrés par Ask Zia, l'assistant IA de business intelligence de Zoho. Les utilisateurs peuvent formuler leurs requêtes en langage naturel ; Ask Zia sélectionne ensuite les agents appropriés et consolide leurs résultats.



Parmi les nouveautés figurent une couche sémantique (semantic layer) ainsi qu'un modèle ontologique. Ces outils permettent aux entreprises de définir, par exemple, ce qui constitue le chiffre d'affaires, la façon dont les indicateurs sont calculés et la manière dont les différents ensembles de données s'articulent entre eux. Ces définitions constituent le socle d'analyse des agents IA et sont également accessibles à des agents IA, applications et flux de travail externes. L'IA peut ainsi interpréter les résultats dans le contexte opérationnel de l'entreprise et fournir des recommandations sur mesure.



La couche sémantique et l'ontologie sont directement intégrées à Zoho Analytics. Leur configuration ne requiert aucune compétence en programmation, ni plateforme de données tierce ou entrepôt de données cloud dédié (cloud data warehouse). Les entreprises peuvent concevoir leurs propres modèles sémantiques pour chaque département et, grâce au standard ouvert Apache Ossie, les exploiter également en dehors de Zoho Analytics.



Plus de 30 nouveaux connecteurs



Ask Zia conserve l'historique des conversations afin que les utilisateurs n'aient pas à reformuler leurs requêtes à chaque étape. Les entreprises sont libres de choisir entre le modèle de langage propriétaire de Zoho ou un modèle externe. Elles peuvent également créer leurs propres agents IA et définir le périmètre des tâches autorisées à s'exécuter de manière autonome.



Zoho Analytics intègre plus de 30 nouveaux connecteurs à son catalogue de plus de 500 intégrations existantes, notamment avec Zoho ERP, SAP, PayPal, Adobe Commerce, Twilio, Notion et Intercom. Le protocole MCP (Model Context Protocol) permet à des applications d'IA externes d'accéder à Zoho Analytics. Des agents personnalisés peuvent également être intégrés à d'autres applications ainsi qu'aux portails clients.



Maîtrise des coûts et conformité RGPD



Un catalogue de données centralisé permet d'identifier l'origine des données ainsi que les analyses qui en découlent. Des mécanismes de sécurité et de gouvernance encadrent les accès aux données et assurent la supervision des agents IA. Les administrateurs peuvent ainsi suivre qui utilise les agents, à quelles données ils accèdent, les réponses fournies et les coûts générés par chaque équipe. La plateforme est pleinement conforme au RGPD.



Les nouveaux agents IA et analyses peuvent être testés avant leur mise en production et restaurés vers des versions antérieures si nécessaire. Des agents IA, applications et flux de travail externes peuvent également exploiter le potentiel analytique et le contexte métier de Zoho Analytics. De plus, les agents IA peuvent être directement intégrés dans d'autres applications, tandis que les autorisations d'accès et politiques de sécurité existantes restent effectives.



Disponibilité et tarifs



Cette mise à jour apporte plus de 50 nouvelles fonctionnalités, dont de nouveaux types de graphiques, des rapports personnalisables et des outils de prévision, ainsi que des capacités étendues de gestion des données, de monitoring de l'IA et de déploiement. Un Data Science Studio prend en charge les notebooks Jupyter et les modèles PMML. À terme, les analyses prendront également en compte les évolutions des données de l'entreprise ainsi que les résultats des actions menées par les agents. À plus long terme, Zoho Analytics vise à constituer le socle d'une plateforme de données intégrée dotée de capacités de data lakehouse.



Zoho Analytics est utilisé quotidiennement par 100 000 entreprises à travers le monde et est disponible dans le cloud, sur site (on-premises) ainsi que dans des environnements hybrides. Ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui dans le cloud ; les déploiements sur site et hybrides suivront au premier trimestre 2027. Les fonctionnalités en préversion (preview) seront déployées progressivement au cours des quatre à huit prochaines semaines.



Les offres cloud de Zoho Analytics sont proposées en facturation annuelle à 24 € par mois (Basic), 48 € par mois (Standard), 115 € par mois (Premium) et 445 € par mois (Enterprise). L'offre sur site est quant à elle accessible à partir de 30 € par utilisateur et par mois (facturation annuelle, engagement minimum de cinq utilisateurs).