Larry Ellison annonce le lancement d’Oracle Autonomous Transaction Processing

Larry Ellison, Président Exécutif et CTO d’Oracle, vient de dévoiler une étape de taille dans la stratégie Autonomous de l’entreprise en annonçant la disponibilité du tout dernier service de base de données autonome dans le cloud d’Oracle : le traitement autonome des transactions Oracle Autonomous Transaction Processing. Reposant sur un apprentissage automatique et des capacités d’automatisation révolutionnaires, Oracle Autonomous Transaction Processing assure des économies, une sécurité, une disponibilité et une productivité sans précédent. Ce nouveau service de base de données autonome dans le cloud d’Oracle est conçu pour gérer les applications les plus exigeantes en matière de finance, de commerce de détail, de fabrication et d’affaires publiques. Il prend en charge un mélange complexe de workloads, de traitement des transactions, de rédaction de rapports, de traitement par lots et d’analyse. Le portfolio de la base de données autonome d’Oracle fournit aux organisations la gamme la plus complète et la plus avancée du marché à ce jour en matière de capacités de base de données.



« Oracle est de loin la meilleure base de données au monde et elle vient de faire une avancée majeure, puisqu’elle est désormais autonome, explique Larry Ellison. Elle offre ainsi un système bien plus fiable et bien plus sécurisé, un système qui protège contre le vol de données, qui est fonctionnel 99,995 % du temps et qui renforce considérablement la productivité des organisations et de leurs développeurs. »



Traditionnellement, la création d’un système de gestion de base de données requiert la participation d’experts pour construire sur mesure et entretenir manuellement un ensemble complexe de matériels et de logiciels. La base de données autonome d’Oracle révolutionne la gestion de données en utilisant l’apprentissage automatique pour fournir un service de base de données autonome dans son fonctionnement, sa sécurisation et sa réparation, accompagné des économies d’échelle et de la flexibilité du cloud. Ce service permet aux utilisateurs de créer instantanément de nouvelles bases de données autonomes et de convertir facilement des bases de données existantes afin de fortement réduire les coûts et le délai de commercialisation.



Complétant le service Oracle Autonomous Data Warehouse, Oracle Autonomous Transaction Processing peut prendre en charge une combinaison complexe de traitement autonome de transactions de haute performance, de rédaction de rapports, de traitement par lots, d’applications IoT et d’apprentissage automatique, en assurant un développement et un déploiement plus simples des applications et en permettant des analyses en temps réel, une personnalisation et une détection des fraudes sur les données transactionnelles en direct. Les utilisateurs peuvent :



Réduire les coûts : Une automatisation totale des opérations de base de données et d’infrastructure peut réduire les frais administratifs jusqu’à 80 %. L’efficacité d’une base de données qui s’optimise elle-même ainsi qu’une tarification flexible, par utilisation, assure une réduction des frais d’exécution jusqu’à 90 %.



Limiter les risques : L’application automatique des dernières mises à jour de sécurité sans période d’arrêt élimine les vulnérabilités aux cyberattaques. La protection contre tous les types d’erreurs y compris les erreurs système, les coupures de courant régionales et les erreurs d’utilisateurs assure une disponibilité à 99,995 %, soit moins de 2,5 minutes de temps d’arrêt par mois, entretien inclus. Database Vault empêche les administrateurs de fouiner dans les données utilisateur.



Accélérer l’innovation : L’élimination de l’entretien des bases de données permet aux administrateurs de bases de données de se concentrer sur la maximisation de la valeur des données. Les développeurs gagnent en souplesse en créant instantanément et en utilisant facilement des bases de données qui ne nécessitent aucun réglage manuel. Des algorithmes d’apprentissage automatique intégrés permettent de développer des applications offrant des prédictions en temps réel, comme un shopping personnalisé et une détection des fraudes. Grâce à la simplicité de mise à niveau des bases de données existantes vers le cloud autonome, l’informatique peut devenir un modèle de cloud moderne et souple, rapidement et facilement.



Oracle Autonomous Database s’appuie sur 40 années d’expérience de gestion de la majorité des applications les plus exigeantes au monde. Les clients peuvent aisément l’adopter car elle emploie la même base de données Oracle que celle dont ils disposent déjà, avec la même fonctionnalité et les mêmes interfaces. Oracle Autonomous Database assume les charges de travail les plus essentielles, car elle repose sur des technologies de base de données Oracle très sophistiquées, qu’aucun autre produit n’égale, comme l’infrastructure de haute performance Exadata, les Real Application Clusters pour une mise à l’échelle transparente et une tolérance aux défaillances, la reprise après sinistre Active Data Guard et Online Data Evolution.



« La tâche la plus compliquée d’un DBA consiste à affiner et entretenir une base de données transactionnelles essentielles, souligne Carl Olofson, vice-président de la recherche en logiciels de gestion des données d’IDC. En plus d’examiner les statistiques et d’apporter les réglages nécessaires, le DBA doit très fréquemment appliquer des corrections, dont des corrections de sécurité – une activité sujette aux erreurs et qui perturbe les opérations. Grâce à Oracle Autonomous Transaction Processing, Oracle a éliminé ces tâches problématiques, offrant ainsi au DBA l’occasion de se concentrer sur une activité à plus forte valeur – la création d’applications plus réactives aux besoins des entreprises – et aidant les sociétés à s’assurer que les données ne seront pas compromises par des vulnérabilités connues. »



Oracle Cloud



Oracle Cloud est le cloud public le plus vaste et le plus intégré de l’industrie, qui offre une gamme complète de services SaaS, PaaS et IaaS. Il prend en charge de nouveaux environnements cloud, des environnements existants et hybrides, ainsi que l’ensemble des charges de travail, des développeurs et des données. Oracle Cloud fournit près de 1 000 applications SaaS et 50 services PaaS et IaaS destinés aux entreprises à ses clients dans plus de 195 pays et gère plus de 55 milliards de transactions chaque jour.