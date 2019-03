Le Big Mac passe au Big Data

Cette stratégie consiste en réalité à appliquer le concept marketing de personnalisation de masse. En 1993, Don Peppers et Martha Rogers publient le livre à succès, The One-to-One Future . Ce marketing personnalisé pour chaque individu se confronte avec le marketing de masse, et la publicité. Mais il se révèle difficile à mettre en œuvre, et le concept évolue peu à peu vers la personnalisation de masse, également présentée en 1993 dans le livre Mass Customization de Joseph Pine. Les outils de recommandation, permettent de personnaliser des offres, en fonction de facteurs externes (profil du client, météo…) et internes (produits disponibles, marge bénéficiaire…).La mise en place de l’outil Dynamic Yield permettra tout d’abord de personnaliser les messages publicitaires diffusés par les écrans des restaurants et les bornes de commande. L’outil est capable de collecter des données sur la météo, les événements sportifs, les concerts, les embouteillages éventuels, et de comparer cela avec les ventes historiques réalisées dans des conditions similaires. Il adaptera donc les produits proposés en fonction de son analyse. La commande du client sera également analysée en temps réel. Si vous commandez deux menus enfants, le système pourra vous proposer quelque chose à grignoter pour vous, ainsi qu’une boisson. Pas la peine d’un système à plusieurs millions de dollars pour cela, une bonne connaissance métier et un système expert pourraient suffire ? Oui, mais c’est dans les relations inattendues, découvertes par les systèmes d’apprentissage machine, que se cache la valeur véritable. Proposer de terminer son repas par un café ? Oui, pas besoin d’intelligence artificielle, mais proposer un Sprite pour l’accompagnant lorsque ce sont deux menus enfants qui sont commandés, et un Coca lorsqu’il en commande trois, parce que dans cette région précise, c’est ce qui est consommé le mercredi après 17h… là, une solution d’analyse de données et d’apprentissage machine prend tout son sens.Et imaginez que chaque jour, le système continue d’apprendre, et de s’améliorer, 68 millions de fois par jour… car l’ensemble des machines pourront être connectées et partager ainsi leur « expérience ».Autre enjeu qui nécessite un outil de ce type, connecter les propositions de vente aux conditions de production en temps réel. Imaginez que la file d’attente au drive soit importante. Il ne faut pas faire trop attendre les clients, et une longue file risque de faire faire demi-tour à certains clients. Le système saura tenir compte de ces données, et cherchera à réduire le temps de production des menus, et donc à accélérer leur livraison au drive, en suggérant aux clients des sandwichs ou produits plus simples et plus rapides à préparer. Couplé à de l’analyse prédictive, le système pourra suggérer les produits à lancer en fabrication en cuisine, et se connecter à la chaîne d’approvisionnement pour anticiper les achats.