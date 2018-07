Les boutiques sans caisse, dernière évolution du commerce de détail : plus de données et moins d’attente

Bien sûr, figure au cœur de cette évolution du processus de commande – consommation – paiement, l’omniprésence des données. En développant les interactions numériques, les entreprises de distribution développent également les opportunités de comprendre mieux les comportements, et de les analyser, sur la base de données et non plus seulement d’impressions.

Première application, évidemment le reporting. Les grandes surfaces sont bien équipées, mais certains types de commerce, en particulier les chaines de restauration, ont encore des progrès à faire dans ce domaine.

Puis vient la connaissance du client, et le rattachement des achats à un profil client. Les grandes surfaces ont basé leur modèle d’affaires sur un fonctionnement simple : tout le monde peut rentrer, acheter, payer, et sortir, sans que jamais l’on ne se pose la question de qui vous êtes, combien de fois vous venez, et quel est votre profil client. Un modèle qui a permis, depuis cinquante ans, le développement de ce type de commerce de masse. Mais les distributeurs ont rapidement compris ce point faible ; tentant de développer leurs cartes de fidélité, qui n’étaient finalement que des outils de collecte de données. L’identifiant client de la carte de fidélité, était la clef informatique permettant de regrouper plusieurs tickets de caisse, et d’analyser non pas chaque ticket, mais chaque groupe de ticket correspondant à une carte de fidélité.

Autre application, prédictive cette fois, connecter les ventes avec les prévisions d’achats : adapter l’offre future, comprendre la récurrence des achats, les enchainements ; mais également recueillir des données qualitatives et les utiliser dans les modèles.

Nombreuses sont également les applications à bénéficier des données sur les « non ventes », les données sur les événements ne donnant pas lieu finalement à la conclusion d’une opération commerciale. Il s’agit de l’analyse des abandons de paniers dans le eCommerce, des cabines d’essayage virtuelles dans les grands magasins, ou encore du service Amazon Prime Wardrobe. Julien Wanecq cite un autre exemple intéressant dans le domaine de la restauration. Lorsque le site web d’un restaurant, ou d’une chaine de restauration, propose la livraison à domicile, il est intéressant d’étudier les données sur les clients hors de la zone de livraison. L’analyse des demandes non satisfaites, est un excellent outil pour justifier des prochaines implantations, ou de l’extension de la zone de livraison.



Pour Julien Wanecq, la collecte de données, l’analyse et la compréhension du profil client, permettent également aux chaines de restauration de se « désüberiser ». « Nous proposons à nos clients de collecter et d’analyser leurs propres données ; alors que lorsqu’ils passent par une plateforme de commande ou de réservation en ligne, c’est la plateforme qui collecte ces données et en est propriétaire ». Alors que nous sommes entrés dans l’économie des données, cette appropriation des données par les plateformes devient un enjeu pour leurs affiliés. Reprendre de la marge (car les commissions conservées par les plateformes sont importantes, parfois jusqu’à 40 % de la facture du client), créer une expérience client directe, et ne pas être un simple cuisinier / manutentionnaire ; tels sont les objectifs que devraient garder en mémoire les commerçants indépendants.

Chez Ankka, une chaine de bars à salades cliente de Innovorder, le « digital » consiste à proposer aux clients trois parcours d’achat :

- Commander en ligne avant de quitter le bureau, et récupérer sa commande rapidement à un comptoir dédié ;

- Commander sur une borne à l’entrée du magasin, puis attendre en salle que l’on vous appelle par votre prénom ;

- Commander en temps réel, à un équipier qui composera votre salade devant vos yeux, et pourra vous conseiller sur le choix des ingrédients.

Chaque client est unique… il semble donc logique qu’un commerce de proximité propose différentes formes d’expériences – on pourrait même parler ici d’interfaces – utilisateurs.

Selon Julien Wanecq, cette évolution vers plus de fluidité, et plus de numérique, est également poussée par l’évolution du temps passé à déjeuner, qui est passé de 45’ à 30’ en quelques années.



Alors bien sûr, chaque magasin n’embauchera pas un data scientist. Mais des chaines de distribution jusqu’alors focalisées sur leur métier logistique, devront rapidement investiger l’analyse de données comme un nouveau domaine de création de valeur. Et bien sûr les caissiers ne se transformeront pas en analystes de données.