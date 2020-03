Le Data Exchange de Snowflake permet le partage d’une base centralisée d’informations vérifiées sur l’incidence du Covid-19

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud, annonce aujourd’hui que Starschema, un spécialiste des services de data et de technologie, a mis à disposition gratuitement sur le Snowflake Data Exchange une base centralisée d’informations vérifiée sur l’incidence du Covid-19 à travers le monde. Ces données peuvent aider les organisations à évaluer les plans d’urgence et à prendre des décisions en s’appuyant sur des données en temps réel pour répondre à l’urgence sanitaire mondiale.Snowflake a permis à Starschema d’agréger les données épidémiologiques de plusieurs sources pour les réunir au sein d’une seule source unique d’informations cohérentes, tout en permettant l’enrichissement de ces données avec d’autres informations pertinentes, comme les densités de population ou la géolocalisation.La plateforme Snowflake Data Exchange est sécurisée et entièrement managée pour le partage et l’échange de données. Elle permet à Starschema de délivrer facilement et de façon transparente les données sur le COVID-19 en temps quasi réel avec des organisations des secteurs public et privé. Les organisations peuvent se connecter à Data Exchange à partir de leur compte Snowflake pour une intégration transparente de l’ensemble des données d’incidence du COVID-19 et lancer un traitement rapide des requêtes.Grâce à l’ensemble de données d’incidence COVID-19 de Starschema, les autorités de santé publique ont accès aux études phylogénétiques pour référencer et identifier si des souches particulières du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie COVID-19, présentent un risque plus élevé. Les gouvernements seront également en mesure de prendre des décisions en s’appuyant sur des données provenant d’États voisins, par exemple pour la planification des plans d’urgence. Dans le secteur privé, les entreprises peuvent utiliser les données pour soutenir leurs opérations d’urgence et analyser les chaînes d’approvisionnement pour détecter d’éventuelles vulnérabilités.« Tout le monde est confronté aux effets de COVID-19 d’une manière ou d’une autre. Notre objectif est de fournir des données avec la plus haute qualité possible, suffisamment solides pour mettre le moins de vies en jeu, dans la plus grande transparence », a déclaré le CTO de Starschema, Tamas Foldi. « Snowflake nous aide à atteindre cet objectif afin que les professionnels de la santé publique, les planificateurs d’urgence et les entreprises puissent répondre au mieux à cette épidémie mondiale ».Le nouvel ensemble de données créé par Starschema élimine également les problématiques associées au nettoyage et à la préparation des données. Les utilisateurs des secteurs public et privé peuvent accéder à ces données dans un format simple à utiliser et prêt pour l’analyse, de sorte qu’ils puissent rapidement construire de nouveaux modèles et applications.« À mesure que la pandémie COVID-19 progresse, nous pouvons nous attendre à ce que les données jouent un rôle de plus en plus important dans les opérations publiques et privées », a déclaré Matt Glickman, Head of Data Exchange chez Snowflake. « Il est essentiel que les organisations aient accès à des données précises, en temps quasi réel, dans cet environnement en évolution rapide et nous constatons, avec humilité, que l’architecture de la plateforme est particulièrement indiquée pour aider à démocratiser l’accès aux données de Starschema en cette période particulière ».Starschema prévoit d’enrichir en continu son ensemble de données d’incidence sur le COVID-19 disponible sur Snowflake Data Exchange avec des informations telles que les mesures d’urgence locales, des indications démographiques pour les régions touchées et les niveaux de notifications supplémentaires des régions, des États et des ressources nationales.Demandez l’accès à l’ensemble de données d’incidence COVID-19 de Starschema sur le Snowflake Data Exchange ici