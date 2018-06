Le Datawarehouse de Snowflake disponible sur AWS Marketplace

L’arrivée de Snowflake sur AWS Marketplace offre les performances, la simultanéité et la simplicité nécessaires pour prendre en charge la diversité des données et des analyses dont les entreprises ont besoin.



« Nos clients recherchent des solutions basées sur AWS et conçues pour profiter pleinement du cloud », a déclaré Dave McCann, vice-président, AWS Marketplace, Service Catalog et Migration Services, Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes ravis que Snowflake ait étendu ses offres sur AWS Marketplace avec des contrats SaaS. Les entreprises ont désormais plus de flexibilité dans l'achat de contrats pluri-annuels, le déploiement de Snowflake avec un approvisionnement simplifié et une facturation unifiée via leur compte AWS. »



« Nos clients réalisent comment Snowflake leur permet de tirer le meilleur parti de leurs données », explique Bob Muglia, PDG de Snowflake. « Offrir à nos clients le choix d'acheter via AWS Marketplace simplifie leur expérience d'achat, en leur permettant simplement d'ajouter Snowflake à leur facture AWS existante.»



AWS Marketplace est un catalogue numérique composé de solutions ISV exécutées sur AWS, qui offre aux entreprises un processus d'approvisionnement et de déploiement simplifié de logiciels, une facturation consolidée et une visibilité unifiée des achats effectués par les différentes unités commerciales.



Grâce à un contrat SaaS sur AWS Marketplace, les entreprises peuvent choisir les termes de contrats d'abonnement qui répondent spécifiquement à leurs besoins. Les clients bénéficient également d'une expérience simplifiée d'acquisition de logiciels avec les conditions de paiement existantes sur AWS. AWS Marketplace permet aux revendeurs ISV d'offrir une plus grande partie de leur portefeuille de produits, aidant ainsi les clients AWS à rapidement découvrir, s'abonner et consommer plus de 4 200 solutions, y compris des solutions SaaS et API, Tout cela grâce à un modèle de facturation unifié qui simplifie le processus pour les fournisseurs de services SaaS et les consommateurs.